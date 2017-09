Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Χωρίς νικητή έληξε η αναμέτρηση του Πανιωνίου με τον Παναιτωλικό, καθώς οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 1-1 στη Νέα Σμύρνη, στο πρώτο σημερινό παιχνίδι για την 3η αγωνιστική της Super League. Οι γηπεδούχοι, οι οποίοι υπέστησαν την πρώτη βαθμολογική απώλειά τους στο πρωτάθλημα, προηγήθηκαν με το πέναλτι του Μασούντ στο 56΄, ενώ η ομάδα από το Αγρίνιο ισοφάρισε με τον Λόπες στο 67΄ και πήρε τον δεύτερο βαθμό της σε τρία παιχνίδια.



Σε λίγα λεπτά από τώρα ξεκινούν τα παιχνίδια της ΑΕΚ με τη Λάρισα στο άδειο από κόσμο ΟΑΚΑ και Λεβαδειακός – Πλατανίας. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 10th, 2017 at 17:10 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.