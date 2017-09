Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Τι μπορείτε να κάνετε για να επισπεύσετε τη διάρκεια της περιόδου σας, χωρίς να θέσετε σε κίνδυνο την υγεία σας; Περίοδος. Έρχεται κάθε μήνα με αδυσώπητη συνέπεια (εκτός απροόπτων φυσικά!) και σε πολλές γυναίκες προκαλεί νεύρα, δυσθυμία, πόνο σε διάφορα σημεία του σώματος και, γενικά, μια ταλαιπωρία. Η διάρκεια της διαφέρει από γυναίκα σε γυναίκα (άλλες κάνουν λόγο για 7 «γεμάτες» ημέρες ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις μόλις 3 ημερών). Τις ημέρες αυτές επιστρατεύονται σερβιέτες, ταμπόν, θερμοφόρες, χουχουλιάρικες πιτζάμες, φίλες για παρηγοριά, rom coms στο λαπ τοπ, γάτες που γουργουρίζουν ανακουφιστικά πάνω στην κοιλιά, καταπραυντικά ροφήματα και κάθε είδους λιχουδιά και οτιδήποτε μπορεί να συμβάλλει για την κάθε μια στο να την περάσει όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Κι ενώ πρόκειται για μια ιστορία την οποία υπομένουμε στωικά κάθε 28 ημέρες, υπάρχουν φορές που απλώς θα θέλαμε να ξεμπερδεύουμε νωρίτερα. Είναι κάτι τέτοιο εφικτό;



Σε ένα άρθρο του ενημετωτικού σάιτ metro.co.uk, αναφέρονται 5 συνήθειες που, αν τις εντάξετε στην καθημερινότητα σας, μπορείτε να επισπεύσετε το τέλος της περιόδου. Σε αυτό το σημείο αξίζει να πούμε ότι τίποτα από τα παρακάτω δεν είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο. Παρόλα αυτά, και οι 5 μεθόδοι δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση κίνδυνο για την υγεία σας (αντιθέτως το πολύ-πολύ να την οφελήσουν κιόλας). 1. Καταναλώστε περισσότερα πράσινα λαχανικά

Ξέρουμε ότι αντί για «πράσινα λαχανικά», αυτό που θα θέλατε να διαβάσετε είναι πίτσα και ροζέ κρασί. Ας επιστρέψουμε όμως πίσω στην πραγματικότητα. Τα πράσινα λαχανικά, εκτός από το ότι συμβάλλουν στην συνολική καλή λειτουργία του οργανισμού, λέγεται ότι μπορούν να επιταχύνουν την περίοδο. Απο πού προκύπτει αυτό;

Σύμφωνα με το άρθρο του ενημερωτικού σάιτ, οι γυναίκες χορτοφάγοι, ισχυρίζονται ότι η περίοδος τους τελειώνει πιο γρήγορα. Η επιστήμη από την πλευρά της, βέβαια, υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να είναι αποτέλεσμα της έλλειψης σιδήρου και όχι λόγω της αυξημένης κατανάλωσης λαχανικών. Σε κάθε περίπτωση, το να φάτε περισσότερα λαχανικά μόνο καλό θα σας κάνει, οπότε δε χάνετε κάτι να το δοκιμάσετε. 2. Γυμναστείτε

Και σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να φανταστούμε την όχι και τόσο ενθουσιασμένη έκφραση προσώπου που έχετε πάρει αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η γυμναστική είναι η απάντηση και σε αυτό το «θέμα».

Ο λόγος που το να είστε γυμνασμένη μπορεί να μειώσει τις ημέρες της περιόδου σας είναι επειδή, θεωρητικά, οι πιο «δουλεμένοι» και γυμνασμένοι μυς βοηθούν την ταχύτερη έκκριση του αίματος.

ΜΙλώντας για γυμναστική δεν μπορούμε να μη συμπεριλάβουμε τα οφέλη της προπόνησης στην μείωση των συμπτωμάτων δυσμηνόρροιας (και αυτό είναι ένα αδιαπραγμάτευτο γεγονός). Ετσι, ακόμα κι αν δεν συντομεύσει την περίοδο, τουλάχιστον θα την κάνει σημαντικά πιο υποφερτή. 3. Καταναλώστε βιταμίνη C

Σύμφωνα με το άρθρο, μεγάλες δόσεις βιταμίνης μπορούν να μειώσουν τα επίπεδα προγεστερόνης, πράγμα που με τη σειρά του μπορεί να επισπεύσει την περίοδο. Μπορείτε να καταναλώσετε περισσότερα φρούτα και τροφές, όπως ακτινίδια, μπρόκολο, πιπεριές ή να δοκιμάστε κάποια πολυβιταμίνη χωρίς όμως να κάνετε υπερβολές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν το στομάχι σας.



Τα παραπάνω μπορείτε να τα εφαρμόζετε όλο το μήνα. Υπάρχουν και 2 μέθοδοι που μπορείτε να δοκιμάσετε τις ημέρες της περιόδου σας συγκεκριμένα 4. Αποφύγετε τα ταμπόν Το αν μια γυναίκα θα χρησιμοποιήσει ταμπόν ή σερβιέτα κατά τη διάρκεια της περιόδου της είναι καθαρά προσωπική επιλογή και δεν υπάρχει τίποτα λάθος σε κανένα από τα δύο μέσα.

Ωστόσο, αν έχετε βάλει στόχο να μειώσετε τη διάρκεια της περιόδου σας, συνιστάται η χρήση σερβιέτας. Τα ταμπόν, συχνά, μπλοκάρουν την ροή του αίματος και αυτό μόνο να παρατείνει τα πράγματα μπορεί. Η σερβιέτα, από την άλλη, δεν εμποδίζει την ελεύθερη ροή του αίματος. 5. Κάντε σεξ Ίσως να σας φαίνεται κάπως ακράιο σαν λύση, αλλά πριν το απορρίψετε αξίζει να μάθετε ότι οι συσπάσεις που γίνονται στη μήτρα όταν μια γυναίκα έρχεται σε οργασμό ενισχύουν τη ροή του αίματος, που σημαίνει ότι ναι μεν μπορεί να προκύψει μια «ακαταστασία» από το αίμα που θα απελευθερωθεί, αλλά, παράλληλα, θα τελειώσει σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα.

«Αν και δεν έχουν διεξαχθεί έρευνες πάνω σε αυτό, είναι πιθανό το αίμα στη μήτρα να συμπιέζεται προς τα κάτω κατά τη διάρκεια του οργασμού», αναφέρει ο Dee Fenner, επικεφαλής καθηγητής γυναικολογίας στο Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, στο Αν Άρμπορ της Αμερικής. bovary loading…

