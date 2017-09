Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Παροχές από το 2019, διορθώσεις, ελαφρύνσεις, αλλά και… «ανάσα» για τη νέα γενιά και την νεανική επιχειρηματικότητα έταξε κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ ο Αλέξης Τσίπρας. Στη μαραθώνια διαδικασία, που διήρκεσε πάνω από 2,5 ώρες, ο πρωθυπουργός απάντησε σε ερωτήματα δημοσιογράφων για τη φορολογία, τον ΕΝΦΙΑ, την ελληνική οικονομία και την τρίτη αξιολόγηση, τις επενδύσεις, την Παιδεία, τις τράπεζες, καθώς και τον ΕΝΦΙΑ. Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνέντευξης, ο κ. Τσίπρας έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα αλλά και τις προσπάθειες της κυβέρνησης προσέλκυσης νέων επενδύσεων, ενώ παράλληλα μίλησε και για στήριξη των νέων και αντιμετώπιση του brain drain. «Ξεχνώντας» παλαιότερες δηλώσεις του για τον ΕΝΦΙΑ, ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε σήμερα ότι η κυβέρνηση τον περασμένο Νοέμβριο πήρε μια απόφαση «αναδιάρθρωσης στον χώρο του ΕΝΦΙΑ», όχι στο τελικό ποσό αλλά την αναδιάρθρωσή του στο εσωτερικό. «Το περίπου 40% των χαμηλών στρωμάτων είχαν κάποιες μειώσεις, για ένα 30% είχαμε σταθερή τιμή και για ένα 25% είχαμε μια κάποια επιδείνωση. Έγινε μια πιο δίκαιη κατανομή του ΕΝΦΙΑ. Για το 2020 έχουμε ήδη ψηφίσει τη μείωση κατά 10% της συνολικής τιμής επιβάρυνσης απέναντι στους πολίτες, και αυτό θα επιφέρει μια καλύτερη κατανομή απέναντι στους πολίτες» δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός, ισχυριζόμενος παράλληλα ότι ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι και ο πλέον άδικος φόρος. «Κριτήριό μας θα είναι η κοινωνική δικαιοσύνη, υπάρχουν κάποιοι φόροι που είναι πιο άδικοι από τον ΕΝΦΙΑ. Σε ό,τι αφορά στην μεγάλη ιδιοκτησία ο ΕΝΦΙΑ δεν είναι άδικος» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας. Ελάφρυνση για όσους έχουν επιβαρυνθεί από τη δημοσιονομική προσαρμογή Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε και στο σχέδιό του για την ελάφρυνση των φτωχότερων στρωμάτων, ισχυριζόμενος ότι μια από τις προτεραιότητες της κυβέρνησής του είναι η ανάδειξη της Ελλάδας της παραγωγής, της δημιουργίας και του μόχθου. Μίλησε δε, και για την προοπτική να ξεφύγει η χώρα από τη σκληρή επιτροπεία των μνημονίων, με αλλαγή μείγματος πολιτικής υπέρ των πιο αδύναμων. Υπογραμμίζοντας την υπεραπόδοση στόχων τα έτη 2016 και 2017 και μέσω του περιορισμού της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου, δίδεται η δυνατότητα -υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπρας- να υπάρχει αισιοδοξία όχι μόνο ότι θα πιάσουμε τους στόχους αλλά και για ένα δημοσιονομικό περιθώριο. Ανέφερε επίσης ότι από το 2019, θα δοθεί η δυνατότητα για τις αναγκαίες διορθώσεις που θα ελαφρύνουν πρωτίστως όσους έχουν επιβαρυνθεί από την πρωτοφανή δημοσιονομική προσαρμογή. «Αυτός είναι ο στόχος μας και είμαστε αποφασισμένοι να τον προχωρήσουμε», σημείωσε ο κ. Τσίπρας, εκφράζοντας συγχρόνως την πεποίθησή του ότι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού επιθυμεί να ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο. Έσπευσε δε, να διαμηνύσει ότι θα γίνει προσπάθεια να μοιραστεί μέρισμα στους πιο αδύναμους, όπως έγινε και πέρσι τα Χριστούγεννα. «Το Ταμείο πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα» Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε «κρίσιμο» ερώτημα για τον ρόλο του ΔΝΤ το επόμενο διάστημα, τονίζοντας ότι το Ταμείο θα πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα σύντομα, θέτοντας μάλιστα ένα άτυπο χρονικό όριο μέχρι τον Δεκέμβριο. «Το Ταμείο πρέπει να αποφασίσει εάν θέλει να συμμετάσχει στο πρόγραμμα. Θεωρώ ότι μετά τις γερμανικές εκλογές και μέχρι το τέλος του χρόνου πρέπει να αποφασίσει. Μπορούμε να ζήσουμε και με το ΔΝΤ όσο τηρεί τα συμφωνηθέντα, και φυσικά χωρίς το ΔΝΤ. Αυτό που δεν μπορούμε είναι να ζήσουμε με το ΔΝΤ να έχει το ένα πόδι μέσα στο πρόγραμμα και το άλλο εκτός» είπε ο κ. Τσίπρας. Σχολίασε, όμως, – απαντώντας σε άλλο ερώτημα σχετικά με το Ταμείο- ότι υπάρχει ένα θέμα στο οποίο το Ταμείο και η κυβέρνηση συμφωνούν, δηλαδή αυτό του χρέους. «Χαίρομαι που τουλάχιστον στο θέμα του χρέους και της ανάγκης απομείωσης του, βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα με το Ταμείο» είπε ο κ. Τσίπρας. Για την αξιολόγηση Απαντώντας σε ερώτημα για την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της β’ αξιολόγησης, ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι η βασική ευθύνη δεν βαραίνει την ελληνική κυβέρνηση. «Ο χρόνος ολοκλήρωσης μιας αξιολόγησης είναι κρίσιμο θέμα» είπε ο πρωθυπουργός, και συμπλήρωσε: «Από εδώ και πέρα θέλω να μιλήσω για το μέλλον, όχι το παρελθόν. Η κυβέρνηση αυτή έχει παράγει σημαντικό έργο […]. Σε σχέση με την 3η αξιολόγηση, πρέπει να σας πω ότι είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με μεγάλη ταχύτητα στα πλαίσια που έχουν συμφωνηθεί». Μάλιστα, ανέφερε ότι μέσα στους επόμενους μήνες η κυβέρνηση θα κινηθεί με ταχύτατους ρυθμούς. Σε αυτό το σημείο, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε σημαντική μια τοποθέτηση του Εμανουέλ Μακρόν ότι οι εταίροι θα πρέπει να έρθουν στο διαπραγματευτικό τραπέζι με καλή πίστη. «Φιλοδοξία μου δεν είναι να αντιγράψω» «Δέχτηκα επιθέσεις, μάλλον κάτι σημαντικό θα έγραψα που ενόχλησε τόσους πολλούς» είπε ο κ. Τσίπρας, απαντώντας σε ερώτημα για το πρόσφατο άρθρο του για τον Αντρέα Παπαδρέου. «Για όποιον το διάβασε είναι ξεκάθαρο πως οι διαφορές είναι ορατές δια γυμνού οφθαλμού» είπε ο κ. Τσίπρας, και συμπλήρωσε: «Εκείνο που ενόχλησε ήταν μια παράγραφος που μιλούσε για την ομοιότητα της πολιτικής αλλαγής στην Ελλάδα της περιόδου του 1981 και της περιόδου που ζούμε σήμερα. Αναφερόμουν στο συστημικό φόβο ενός συστήματος εξουσίας που τότε ο Ανδρέας Παπανδρέου είχε ονομάσει κατεστημένο της δεξιάς, τότε ήταν άλλες εποχές, τώρα είναι ένα κατεστημένο διαπλοκής που έχει μεγάλη ευθύνη για την χρεοκοπία της χώρας, το συστημικό φόβο απέναντι σε κάτι που θέλει να αλλάξει τα πράγματα και εμπνέει όπως είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Στις μέρες μας, ο συστημικός φόβος απέναντι στα προτάγματα της κοινωνικής δικαιοσύνης της λαϊκής κυριαρχίας της δημοκρατίας της εθνικής ανεξαρτησίας. Πιστεύουμε σε αυτά τα προτάγματα και δίνουμε μάχη». Ξεκαθάρισε, επίσης, ότι φιλοδοξία του δεν είναι να αντιγράψει κανέναν. Παράλληλα, υποσχέθηκε να βγάλει τη χώρα από την κρίση στην οποία άλλοι την έβαλαν. Για το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο πρωθυπουργός απέκλεισε για άλλη μια φορά το ενδεχόμενο των πρόωρων εκλογών τονίζοντας ότι «δεν ήρθαμε εδώ για να αποδράσουμε» και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν το φθινόπωρο του 2019. «Η χώρα έχει ανάγκη από σταθερότητα, από εμπιστοσύνη. […]Η ελληνική κυβέρνηση έχει αποδείξει την αξιοπιστία της. Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη των εταίρων μας, τουλάχιστον των καλόπιστων εταίρων μας. Η Ελλάδα του χρόνου τέτοια εποχή η χώρα θα βρίσκεται σε νέο πλαίσιο» δήλωσε ο ίδιος. «Εχουν γίνει αστοχίες» Σε μια προσπάθεια να κάνει την αυτοκριτική του, ο κ. Τσίπρας δήλωσε ότι η κυβέρνηση δεν λειτουργεί υπό φυσιολογικές συνθήκες και ότι πολλές φορές είχε την εντύπωση ότι θα ολοκληρώσει γρήγορα τις διαπραγματεύσεις. «Πολλές φορές είχαμε την αίσθηση ότι κάποια πράγματα είναι αυτονόητα και ερχόντουσαν κάποιοι άλλοι και έπαιρναν πίσω τις υποσχέσεις και μας εξέθεταν» ανέφερε, παραδεχόμενος ότι έχουν γίνει αστοχίες και λάθη. «Κατά την άποψή μου, όμως, έχουμε καταφέρει και πράγματα που δεν ήταν εύκολο να επιτευχθούν» είπε παράλληλα. «Μεγάλη συζήτηση έχει γίνει, και δικαίως, για τις συντάξεις και τους συνταξιούχους και τους ανθρώπους της τρίτης ηλικίας. […] Θέλω να σας πω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε και για την νέα γενιά. Για τους ανθρώπους που έφυγαν στο εξωτερικό και πρέπει να γυρίσουν πίσω. Να μιλήσουμε για την έννοια της νεανικής επιχειρηματικότητας… Δίνουμε χρήματα για την νεανική επιχειρηματικότητα. […] Πρέπει σιγά-σιγά να αρχίσουμε να οικοδομούμε την επόμενη ημέρα, και η επόμενη ημέρα στηρίζεται στη νέα γενιά» ανέφερε παράλληλα ο κ. Τσίπρας, κάνοντας με αυτό τον τρόπο ένα «άνοιγμα» στη νεολαία τόσο εντός όσο και εκτός των τειχών. «Η κυβέρνηση είναι φιλική προς την υγιή επιχειρηματικότητα» «Η κυβέρνηση είναι φιλική προς την υγιή επιχειρηματικότητα» απάντησε ο κ. Τσίπρας, προσθέτοντας παράλληλα ότι κατηγορούν την κυβέρνηση εκείνοι που έχουν συνδέσει, όπως είπε, το όνομά τους με την μεγαλύτερη αποεπένδυση που έγινε ποτέ. «Το 2016 έγινε ρεκορ σε άμεσες ξένες άμεσες επενδύσεις με το μεγαλύτερο ποσοστό από το 2009. Το 2017 αναμένεται να πάμε σε ακόμη μεγαλύτερο ρεκόρ» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας. «Κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια να πολεμήσουμε παθογένειες όπως η γραφειοκρατία και η καθυστέρηση στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων που δεν έγιναν όμως κατά τη δική μας θητεία. Η διαφορά μας με τη νεοφιλελεύθερη άποψη είναι ότι εμείς θέλουμε υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον να προστατεύσουμε τις εργασιακές σχέσεις και το περιβάλλον. Αν καταστρέψουμε το περιβάλλον και το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν θα έχουμε παραγωγή στη χώρα» ανέφερε ο ίδιος. «Θα στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις την τοποθέτηση Μακρόν για πολιτική εμβάθυνση της Ευρώπης» «Η θαρραλέα τοποθέτηση του Προέδρου Μακρόν για πολιτική εμβάθυνση της Ευρώπης μπορεί να δημιουργήσει μια νέα ελπίδα -και εγώ θα την στηρίξω με όλες μου τις δυνάμεις»: αυτό τόνισε ο πρωθυπουργός ερωτηθείς για την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου στη χώρα μας και τα οφέλη που μπορεί να προκύψουν για την Ευρώπη από την επίσκεψη αυτή. Χωρίς να αρνηθεί πολιτικές διαφωνίες μαζί του, ο Αλ. Τσίπρας μίλησε για την προοπτική οικοδόμησης μιας νέας Ευρώπης. «Η Ελλάδα έχει υποστεί μια τιμωρητική λογική, το πρόβλημα είναι όταν οι κανόνες δεν ισχύουν για όλους και οι αποφάσεις παίρνονται πίσω από κλειστές πόρτες, και τότε γίνονται λάθη», συμπλήρωσε. «Με εκπλήσσει ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι θέλουν να γίνουν αρχηγοί ενός κόμματος πριν να ξεκαθαρίσει ο ιδεολογικός του προσανατολισμός» Ερωτηθείς για το εάν έχει προτίμηση για κάποια υποψηφιότητα από αυτές που έχουν τεθεί για την ηγεσία του χώρου της κεντροαριστεράς ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν έχει αλλά και ότι θα ήταν «unfair» [σ.σ. δηλαδή άδικο] να εκφράσει άποψη, εάν φυσικά είχε. «Θα περίμενα να μετατραπεί η συζήτηση από συζήτηση προσώπων σε πολιτική συζήτηση για τα προβλήματα και το μέλλον της χώρας» τόνισε ο ίδιος. Απαντώντας στο δεύτερο σκέλος του ίδιου ερωτήματος, σχετικά με το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον νέο φορέα της κεντροαριστεράς και την ιδεολογική ταυτότητα των Ανεξάρτητων Ελλήνων και του Πάνου Καμμένου, ο κ. Τσίπρας υπεραμύνθηκε του κυβερνητικού του εταίρου. «Σε ό,τι φορά στον κ. Καμμένο και το κόμμα του προφανώς δεν βρίσκεται στον χώρο της Αριστεράς αλλά είναι άστοχο να πει ότι βρίσκεται στην ακροδεξιά. Ήταν στέλεχος της Ν.Δ. και διαφώνησε έντιμα την περίοδο των μνημονίων. […] Δεν ήταν ο κ. Καμμένος οπαδός της χούντας, ούτε κυκλοφορούσε με βαριοπούλες […] Κρατάει μια έντιμη στάση στα πιστεύω του και δεν δημιουργεί προβλήματα. Και σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχουν τέτοιες συνεργασίες […] Μέχρι σήμερα η συνεργασία μας είναι εξαιρετική, γιατί είναι έντιμη» «Η Ελλάδα είναι μια χώρα που μπορεί όσο καμία άλλη να συνεννοείται, να συνομιλεί και με τη Ρωσία και με την Κίνα και με τον Αραβικό κόσμο» «Εμείς μόνο να κερδίσουμε έχουμε όταν η Ελλάδα γίνεται μήλον της έριδος ανάμεσα σε επενδυτικές στρατηγικές», ανέφερε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε ερώτηση σχετική με την τοποθέτηση του προέδρου Μακρόν για περιορισμό των μη ευρωπαϊκών επενδύσεων. Ισχυρίστηκε, επίσης, ότι η Ελλάδα είναι μια από τις ελάχιστες χώρες μπορεί να συνεννοείται και με τη Ρωσία και με την Κίνα αλλά και με τον Αραβικό κόσμο. «Δεν μπορεί να φοβόμαστε τη δημοκρατική επιλογή των πολιτών» Άγνοια για το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για τη συνταγματική αναθεώρηση δήλωσε ο πρωθυπουργός, ο οποίος ανέφερε, όμως, ότι η τοποθέτηση του λαού σε μεγάλα ζητήματα δεν θα πρέπει να δημιουργεί φόβο ή ανησυχία. Και, σχολιάζοντας το δημοψήφισμα του 2015, είπε ότι «η δημοκρατία είναι μια διέξοδος» και πως «αν δεν είχε επιλέξει η κυβέρνηση εκείνη την εποχή το δημοψήφισμα δεν θα είχαν ανοίξει σήμερα ρωγμές στην Ευρώπη». Διαφοροποίηση Τσίπρα στο ζήτημα της ενταξιακής πορείας της Τουρκίας στην Ε.Ε. «Θα ήταν λάθος αν η Ευρώπη έβαζε ζήτημα τέλους των ενταξιακών διαπραγματεύσεων» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, εκφράζοντας μια διαφορετική άποψη με αυτή που φαίνεται να επικρατεί στην Ευρώπη το τελευταίο διάστημα και ιδιαίτερα μετά το τουρκικό δημοψήφισμα. « Δεν πρέπει να ταυτίζουμε έναν ολόκληρο λαό με τις πολιτικές της εκάστοτε κυβέρνησης» ανέφερε ο κ. Τσίπρας. «Ποιοι είναι αυτοί που μας οδήγησαν στην κρίση και εμφανίζονται τώρα σαν οι νοικοκύρηδες» «Εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε στη λειτουργία της δημοκρατίας τα κόμματα δεν είναι επιχειρήσεις» είπε ο πρωθυπουργός απαντώντας σε ερώτηση για το με ποιον τρόπο η κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι θα πληρωθούν τα δάνεια των κομμάτων και συνέχισε: «Υπάρχει όμως ένα ηθικό ζήτημα. Αν σκοπεύουν να τα ξεπληρώσουν, εάν αισθάνονται ότι είναι χρήματα των φορολογουμένων που τα χρωστάνε και το δεύτερο είναι πού πήγαν αυτά τα χρήματα αυτά. Τόσο ακριβές ήταν οι προεκλογικές εκστρατείες; Ποιοι είναι αυτοί που μας οδήγησαν στην κρίση και εμφανίζονται τώρα σαν οι νοικοκύρηδες που θα έρθουν να νοικοκυρέψουν τα πράγματα». Ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε τα δάνεια της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ «μεγάλο σκάνδαλο» και κατηγόρησε τα δυο κόμματα ότι διαλέγουν τη σιωπή. Για τις γερμανικές επανορθώσεις Απαντώντας σε ερώτημα δημοσιογράφου του περιοδικού Spiegel για τις γερμανικές επανορθώσεις, ο κ. Τσίπρας διαχώρισε τη θέση της ελληνικής κυβέρνησης από αυτή που εκφράστηκε πρόσφατα από την Πολωνία. «Δεν νομίζω ότι σε αυτή τη φάση θα ευνοούσε τη χώρα μας η ταύτιση με τους πολιτικούς ελιγμούς που επιχειρεί η κυβέρνηση της Πολωνίας» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τσίπρας, σχολιάζοντας ότι η χώρα αυτή συχνά δεν ταυτίζεται με τις ιδρυτικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. «Αν η Πολωνία επιλέξει να προχωρήσει στην επίλυση της διαφοράς σε επίπεδο διεθνούς δικαστηρίου θα δημιουργήσει ένα νομικό προηγούμενο. Αν επιλέξει να προχωρήσει στην επίλυση σε διμερές επίπεδο, κανείς δεν μπορεί να προδικάσει την εξέλιξη» σχολίασε ο κ. Τσίπρας. «Εμβληματική» χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση στην Παιδεία Την ίδια ώρα, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για «εμβληματική μεταρρύθμιση» στον χώρο της Παιδείας, ενθυμούμενος παράλληλα την εποχή που ήταν ο ίδιος μαθητής. Τότε, που όπως ανέφερε, «το Λύκειο είχε γίνει πάρεργο των φροντιστηρίων», κάτι που δεν άλλαξε ούτε τα επόμενα χρόνια όταν το σχολείο ήταν περισσότερο «βάσανο και αγγαρεία, παρά ουσιαστική διαδικασία». Περιγράφοντας τα βασικά σημεία της σημερινής μεταρρύθμισης, ο κ. Τσίπρας είπε ότι η κυβέρνηση προσπαθεί να δώσει αξία στο Λύκειο, μέσα από τη μείωση των μαθημάτων στη Β’ και στη Γ’ Λυκείου, και, με αυτό τον τρόπο, θα προσπαθήσει να περιορίσει την παραπαιδεία. «Δεν λέω να την εξαφανίσουμε», δήλωσε ο ίδιος, συμπληρώνοντας πως κάποια πράγματα σχετίζονται με την κουλτούρα αλλά και τον υψηλό ανταγωνισμό. Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός δεν αρνήθηκε -όπως είπε- ότι ο ΣΥΡΙΖΑ από τη θέση της αντιπολίτευσης είχε την προσέγγιση της ελεύθερης πρόσβασης στα πανεπιστήμια. Όμως, κάτι τέτοιο δεν μπορεί να υλοποιηθεί με τους παρόντες πόρους στην Παιδεία. Για τη Δικαιοσύνη και τον «Νόμο Παππά» Ερωτηθείς σχετικά με τη Δικαιοσύνη, ο κ. Τσίπρας εξέφρασε την πεποίθηση ότι το δικαίωμα στην κριτική είναι αναφαίρετο και πως υπάρχουν προβλήματα στη Δικαιοσύνη αλλά και «κρούσματα διαφθοράς». Δήλωσε, μάλιστα, ότι αισθάνεται δικαιωμένος για την πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα των ΜΜΕ, σε σχέση με όσα είχε δηλώσει κατά την περσινή συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ. Και αυτό, όπως ανέφερε, επειδή ο «νόμος Παππά» ισχύει, το ΕΣΡ συγκροτήθηκε, τα ΜΜΕ θα αποκτήσουν νόμιμη άδεια και οι θέσεις εργασίας θα διατηρηθούν. «Μπορεί να κάναμε λάθη; Μπορεί. Αλλά στο τέλος όλοι κρινόμαστε από τις προθέσεις και τα αποτελέσματα που είχαμε» ανέφερε ο ίδιος. Η Ελλάδα έχει ζητήσει να γίνει προσπάθεια διπλωματικής παρέμβασης από τη μεριά της ΕΕ για την επίλυση της κρίσης στη Βενεζουέλα «Μας προβληματίζει το γεγονός ότι στη Βενεζουέλα υπάρχει ένα κλίμα έντονης αντιπαράθεσης», είπε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας απαντώντας σε ερώτημα για το «εάν η κυβέρνηση στηρίζει το καθεστώς Μαδούρο». «Είναι μια κυβέρνηση που έχει εκλεγεί με δημοκρατικές διαδικασίες και κρίνεται για τις αποφάσεις της. Η Ελλάδα έχει ζητήσει να γίνει μια προσπάθεια διπλωματικής παρέμβασης από τη μεριά της ΕΕ για την επίλυση της κρίσης. Όταν μια χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα μιας εμφύλιας σύρραξης η Ευρώπη δεν πρέπει να επιβάλλει κυρώσεις αλλά να επιδιώξει μια συνεννόηση ανάμεσα στις δυο πλευρές. Αυτή είναι η θέση της ελληνικής κυβέρνησης είτε αφορά μια χώρα τόσες πολλές χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά είτε μια γειτονική χώρα» είπε ο κ. Τσίπρας. iefimerida

