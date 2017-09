Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Συνταγή από τον Έκτορα Μποτρίνι. Υλικά για 4 άτομα 500 γρ. ταλιατέλες

250 γρ. σπαράγγια

250 γρ. ζαμπόν ή μπέικον κομμένο σε μικρά κομμάτια

200 γρ. τυρί τύπου Φιλαδέλφεια

30 ml γάλα Εκτέλεση Βράζουμε τις ταλιατέλες al dente και 5 λεπτά πριν να είναι έτοιμες προσθέτουμε μέσα και τα σπαράγγια, ενώ το ζαμπόν ή το μπέικον 1 λεπτό πριν. Στραγγίζουμε και βάζουμε ξανά όλα τα υλικά στην κατσαρόλα. Εν τω μεταξύ, σε ένα μπολ έχουμε ανακατέψει το τυρί κρέμα μαζί με το γάλα και ρίχνουμε το μείγμα αυτό στην κατσαρόλα. Μαγειρεύουμε σε μέτρια φωτιά για λίγο, ίσα – ισα να δέσουν όλα μαζί τα υλικά. Αλατοπιπερώνουμε και σερβίρουμε αμέσως. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 10th, 2017 at 12:05 and is filed under Χωρίς κατηγορία. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.