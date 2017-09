Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το δικό του «θρόνο» στον «Όλυμπο» του παγκοσμιου μπάσκετ έχει από χθες ο Νίκος Γκάλης, ο οποίος εισήχθη και επίσημα στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. Το όνομα του ζωντανού θρύλου του ελληνικού αθλητισμού πέρασε στην μπασκετική «αιωνιότητα» και φιγουράρει πλέον μεταξύ των κορυφαίων αθλητών στο Μουσείο του μπάσκετ, στο Σπρίνγκφιλντ της Μασαχουσέτης. Ο Νίκος Γκάλης κέρδισε την ύψιστη τιμή μετά από επτά διαδοχικές χρονιές που ήταν υποψήφιος και έγινε ο πρώτος Έλληνας που εισήχθη στο Naismith Hall of Fame. Δείτε το βίντεο:

Ο Νίκος Γκάλης αφίχθη στο επιβλητικό μέγαρο, όπου στεγάζεται το Naismith Memorial Basketball Hall of Fame, με λιμουζίνα και φορώντας ένα εντυπωσιακό άσπρο σακάκι με μαύρο παπιγιόν περπάτησε στο κόκκινο χαλί που ήταν στρωμένο μέχρι την είσοδο, εκεί όπου έβγαλε τις πρώτες του φωτογραφίες αγκαλιά με το βραβείο. Με την έναρξη της τελετής, ανέβηκε όγδοος στο βήμα και αφού είχε προηγηθεί βίντεο που πρόβαλε σκηνές από την αγωνιστική καριέρα του σε ΗΠΑ και Ελλάδα, με τη φανέλα του Άρη και της Εθνικής, ενώ «φιλοξενήθηκαν» εγκωμιαστικά σχόλια από Τόνι Κούκοτς, Βλάντε Ντίβατς και Ντετλερ Σρεμπφ. Όσο για τον συνοδό του μέχρι το βήμα; Δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον μεγάλο του αντίπαλο στα ευρωπαϊκά παρκέ τη δεκαετία του 80΄, αλλά και στενού του φίλου, που άφησε το δικό του στίγμα και στο ΝΒΑ, Μπομπ ΜακΑντού. Υπό το βλέμμα της συζύγου και της κόρης του και αφού υποχρέωσε μετά την ομιλία του τους παρευρισκόμενους σε standing ovation, ο «Θεός» του ελληνικού μπάσκετ, είπε: «Θα ήθελα να πω ότι αποτελεί μεγάλη μου τιμή να γίνομαι μέλος του Hall of Fame. Ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα κι εδώ δίπλα μου είναι ο Μπομπ ΜακΑντού ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχω αντιμετωπίσει στην καριέρα μου. Μας συνδέουν σπουδαίες μονομαχίες με τον Μπομπ. Ευχαριστώ τους φίλους μου που με ακολούθησαν εδώ, είναι σαν αδέρφια για μένα. Παλιοί συμπαίκτες μου στο Σίτον Χολ. Τότε, στο Σίτον Χολ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι θα έφτανα εδώ. Το όνειρό μου ήταν να παίξω στο ΝΒΑ, επιλέχθηκα από τους Σέλτικς μαζί με τον τρομερό Λάρι Μπερντ. Είχα προτάσεις από αρκετές ομάδες από την Ελλάδα. Μέχρι τότε δεν ήξερα ότι υπήρχε μπάσκετ στην Ελλάδα. Ο Άουερμπαχ ήθελε να μείνω, αλλά πήρα μια απόφαση για την οποία δεν θα μετανιώσω ποτέ στη ζωή μου. Πήγα στην Ελλάδα και το 1987 η Ελλάδα κατέκτησε το ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Όλο το έθνος βγήκε στους δρόμους, το μπάσκετ έγινε εθνικό άθλημα και η Ελλάδα είναι από τις κορυφαίες ομάδες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τότε σε κάθε αυλή σπιτιού, σε κάθε αυλή σχολείου τοποθετήθηκε μια μπασκέτα. Είμαι ευγνώμων γι’ αυτό που ζω σήμερα. Το θέμα δεν είναι η κατάκτηση τίτλων αλλά και άλλο πιο σημαντικό που θα σας αποκαλύψω σήμερα. Μια μέρα περπατούσα στη γειτονιά μου στη Θεσσαλονίκη και με σταμάτησε ένας κύριος. Νόμιζα ότι ήθελε μια αναμνηστική φωτογραφία ή ένα αυτόγραφο. Με φώναξε «Νίκο, Νίκο», έτσι με φωνάζουν στην Ελλάδα. Μου είπε «θέλω να σ’ ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου γιατί έσωσες τον γιο μου, του έκανες το μεγαλύτερο δώρο». Μετά μου εξήγησε ότι ο γιος του ήταν εθισμένος στα ναρκωτικά αλλά το ξεπέρασε, βρήκε το νόημα της ζωής κι έγινε αθλητής μπάσκετ. Θέλω να ευχαριστήσω τους προπονητές μου και τους συμπαίκτες μου στο Σίτον Χολ, τον σύλλογό μου τον Άρη Θεσσαλονίκης που έπαιξε καταλυτικό ρόλο στην καριέρα μου, τη γυναίκα μου και την κόρη μου Στέλλα». Η τάξη του 2017 απαρτίστηκε εκτός του Γκάλη, που είναι ήδη μέλος του Hall of Fame της FIBA από το 2007, οι Τρέισι Μακ Γκρέιντι, Μπιλ Σελφ, Ρεμπέκα Λόμπο, Μάφετ ΜακΓκρόου, Ρόμπερτ Χιουζ, Τζέρι Κράουζ, Τζορτζ ΜακΓκίνις, Τομ Γιάρνστεντ, Ζακ Κλέιτον και Μάνι Τζάκσον. Αξίζει να σημειωθεί ότι το όνομα του Νίκου Γκάλη γράφτηκε στις 12/9/2007 μπήκε και στο Hall of Fame της FIBA, δίπλα σ’ αυτό του Μπιλ Ράσελ και άλλων μεγάλων αθλητών, προπονητών, παραγόντων και διαιτητών του παγκόσμιου μπάσκετ.

Η 20αμελής «πρώτη τάξη» του Hall of Fame της FIBA «ορκίστηκε» στην Αλκομπέντας της Μαδρίτης. Ο «ζωντανός θρύλος» του ελληνικού μπάσκετ ήταν ο 6ος στη σειρά που παρέλαβε την τιμητική διάκριση από τον Αυστραλό πρόεδρο της FIBA, Μπομπ Έλφινστον. «Ευχαριστώ τη FIBA για την τιμή που μου έκανε να με συμπεριλάβει στην πρώτη τάξη. Χωρίς μεγάλη ομάδα πίσω του, κανένας παίκτης δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους του και να κάνει μεγάλα πράγματα. Γι΄αυτό θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες, τους προπονητές και την ελληνική ομοσπονδία που ήταν δίπλα μου όλα αυτά τα χρόνια», είχε δηλώσει ο Νίκος Γκάλης. in

