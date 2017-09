Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η αρχική αξιολόγηση των συλλόγων βγήκε από τον ΣΕΓΑΣ που φέτος συμπεριέλαβε 328 σωματεία,16 περισσότερα από πέρσι (312), ενώ όπως φαίνεται ο ΓΣ Ελευθέριος Βενιζέλος επέστρεψε στην κορυφή αφήνοντας δεύτερο το ΓΣ Κηφισιάς. Να σημειωθεί ότι η τελική θα ανακοινωθεί μετά το Μαραθώνιο. Δείτε σε ποιες θέσεις βρίσκονται οι Σύλλογοι της Δυτικής Μακεδονίας: Δείτε εδώ την αναλυτική λίστα με όλους τους Συλλόγους sportsfeed

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 10th, 2017 at 10:06 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΣΤΙΒΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.