Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Η ασφάλεια των πληροφοριών σε μια επιχείρηση αποτελεί ένα από τα πιο νευραλγικά ζητήματα της εποχής μας. Η συνεχόμενη αύξηση των ευαίσθητων δεδομένων, επιχειρησιακών και προσωπικών, που διαχειρίζονται οι εταιρείες στις μέρες μας, καθιστά αναγκαία την ευαισθητοποίηση στην πρόληψη απειλών αλλά και στην καταστολή κρουσμάτων και επιθέσεων κατά της πληροφορίας. Οι επιθέσεις αυτές αφορούν στη διείσδυση στο περιβάλλον ενός οργανισμού, είτε μέσω πληροφοριακών συστημάτων είτε μέσω των εργαζομένων. Έρευνες έχουν αποδείξει ότι, η βασική αιτία των περισσοτέρων συμβάντων διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών είναι, κατά 50% περίπου, η ανθρώπινη απροσεξία, ή η αδυναμία ορθής αξιολόγησης της κατάστασης, άρα η άγνοια κινδύνου. Πέραν της εντατικοποίησης της βιομηχανικής κατασκοπίας, που χαρακτηρίζει τις ιδιαίτερα ανταγωνιστικές αγορές της εποχής μας, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις 14 Απριλίου 2016, ενέκρινε τo καινούριο Γενικό Κανονισμό για τα Προσωπικά δεδομένα, που αναμένεται να εφαρμοστεί την άνοιξη του 2018. Σύμφωνα με τον καινούριο κανονισμό, οι εταιρίες είναι υποχρεωμένες να τηρούν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, ανάλογα με τον κίνδυνο που εμπεριέχουν οι πράξεις επεξεργασίας δεδομένων τις οποίες εκτελούν. Επιπρόσθετα όμως στην αναγκαιότητα, η λήψη μέτρων ασφάλειας ενισχύει την φερεγγυότητα μιας εταιρείας, ενισχύοντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της συνέπειας και σοβαρότητας στην αγορά. Αυτή η ταυτότητα για μια επιχείρηση είναι ουσιαστικότατη, τόσο σε δύσκολες περιόδους της αγοράς, όσο και σε κινήσεις διείσδυσης σε νέες, απαιτητικές και τεχνολογικά πιο προηγμένες αγορές, όπως, για παράδειγμα, της Κεντρικής/ Βορείου Ευρώπης και Αμερικής. Κατά πόσο όμως είναι οι εταιρείες στη χώρα μας προφυλαγμένες από τέτοιου είδους απειλές και πως διασφαλίσουν απόρρητες της πληροφορίες και τα δεδομένα τους;



Με βαθιά γνώση και εμπειρία των παραπάνω, η Software Competitiveness International, μια ταχέως αναπτυσσόμενη ελληνική boutique εταιρεία Πληροφορικής, προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, προϊόντα και λύσεις Λογισμικού, Συμβουλευτικές Υπηρεσίες και Εξειδικευμένη Τεχνική Εκπαίδευση. Η φιλοσοφία της στηρίζεται στην κεντροευρωπαϊκή κουλτούρα και έχει καταφέρει να προσελκύσει πελατολόγιο διεθνούς εμβέλειας. Εκπροσωπώντας στην Ελλάδα τη Be One Development, μέλος του ομίλου BeOne development Group, με έδρα την Ολλανδία, μια από τις σημαντικότερες εταιρείες διεθνώς, σε Security Awareness Training, με παγκόσμιο πελατολόγιο και δραστηριότητα σε πάνω από 100 χώρες, προσφέρει μια πρωτοποριακή ηλεκτρονική εκπαίδευση για την ευαισθητοποίηση σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών (information security awareness e-learning). Διαδραστική μεθοδολογία εκπαίδευσης Η εκπαίδευση αυτή είναι δομημένη σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας πληροφοριών (όπως το ISO 27001) και εφαρμόζεται ήδη σε πολλές επιχειρήσεις διεθνώς. Χρησιμοποιεί διαδραστική μεθοδολογία εκπαίδευσης σε συνδυασμό με την επανάληψη, την αλληλεπίδραση και την εναλλαγή (βίντεο, κείμενο, test, ερωτήσεις), ώστε η αφομοίωση να είναι ευχάριστη και αποδοτική. Το πρόγραμμα είναι προσαρμοσμένο σε modules, ώστε να προσαρμόζεται, και υπό τη μορφή καμπάνιας, τέλεια στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Στόχος αυτής της ψηφιακής λύσης εκπαίδευσης είναι η ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών. Το σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό, υπό μορφή πολυμέσων, επιτυγχάνει μια διαρκή αλλαγή στην συμπεριφορά και στην άποψη, μέσω της παρουσίασης καθημερινών εργασιακών καταστάσεων. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ταύτιση, μεγιστοποίηση εμπέδωσης και εφαρμογή της γνώσης στην καθημερινότητα. Έτσι, σε συνολικό και κατανεμημένο, μέσα στη χρονιά και στην ημέρα, χρονικό διάστημα μικρότερο της 1 εργατοώρας, κάθε εργαζόμενος μπορεί να ευαισθητοποιηθεί σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών προσαρμόζοντας την συμπεριφορά του και προστατεύοντας την επιχείρηση και την θέση εργασίας του. Οι ψηφιακές λύσεις μάθησης είναι διαθέσιμες οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε έξυπνη συσκευή. Η εκπαίδευση επιτυγχάνεται μέσα από σύντομες αλλά περιεκτικές παρεμβάσεις κατάρτισης μικρής διάρκειας από την θέση εργασίας ή στο διάλειμμα.



Οι εργαζόμενοι δεν χρειάζεται να σταματήσουν την εργασία τους για να συμμετάσχουν σε ακόμα μια ακριβή εκπαίδευση. Με άλλα λόγια εργασία και μάθηση είναι ενσωματωμένα. Τα αποτελέσματα για τον Οργανισμό ή την επιχείρηση είναι άμεσα μετρήσιμα και όχι αόριστα. Δυνατότητα προσαρμογής της εκπαίδευσης στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης, λόγω του συνδυασμού Modules εκπαίδευσης από μια λίστα άνω των 25 ειδικών θεμάτων ασφάλειας πληροφοριών. Η ευαισθητοποίηση όλων των εργαζομένων σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος στην απόκτηση του πρότυπου ISO 27001, που αποτελεί αυτή τη στιγμή τη σημαντικότερη πιστοποίηση για την ασφάλεια των πληροφοριών. Μικρής διάρκειας, αλλά περιεκτικό και αποδοτικό εκπαιδευτικό υλικό, που εμπεριέχει την διεθνή εμπειρία άνω των 10 ετών, και αποτελείται από εντυπωσιακά στοιχεία μέσω ποιότητας εικόνας και βίντεο, που δεν κουράζει. Εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή που προσεγγίζει όλες τις ηλικίες εργαζομένων και όλα τα επίπεδα μόρφωσης και εξειδίκευσης. newsbeast loading…

