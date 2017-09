Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017, παραμονή της εορτής του Γενεθλίου της Θεοτόκου, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ,

χοροστάτησε στον Πανηγυρικό Αρχιερατικό Εσπερινό στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στο Περιβόλι Γρεβενών, με τη συμμετοχή πολλών ιερέων της Μητροπόλεως και πλήθους ευλαβών πιστών μεταξύ των οποίων και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών κ. Ευάγγελος Σημανδράκος. Κατά τη διάρκεια της Λιτανείας όλοι οι κάτοικοι του χωριού, μικροί και μεγάλοι, πολλοί απ’ τους οποίους ήταν ντυμένοι με τις παραδοσιακές τους στολές, έψαλαν τα χαρακτηριστικά «Κύριε Ελέησον» ενώ μετά τον Εσπερινό ακολούθησαν τραγούδια και χοροί.



