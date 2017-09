Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ευτυχής συγκυρία έφερε το Σύλλογο Αλληλεγγύης και Εθελοντισμού Γρεβενών «Ε Λ Π Ι Δ Α» να γίνει ο σύνδεσμος μεταξύ τριών (3) μαθητών που υπέβαλαν αίτημα για στήριξη της προσπάθειας τους, στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και της πρότασης του Φροντιστηρίου «ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ» για δωρεάν προετοιμασία υποψήφιων φοιτητών. Αποτέλεσμα, όταν οι καθηγητές φροντιστές προσφέρουν τις υπηρεσίες τους βάζοντας το κέρδος στο περιθώριο και οι υποψήφιοι φοιτητές, συναισθανόμενοι τη θυσία της προσφοράς, απαντούν με επιτυχίες στις σχολές που επέλεξαν, τότε η «Ε Λ Π Ι Δ Α» έχει κάθε λόγο να ευχαριστήσει από καρδιάς το Φροντιστήριο «ΠΡΑΞΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ» και στο πρόσωπο του Στέφανου Λαμπρακάκη τους καθηγητές, για την ανυστερόβουλη συμβολή τους στην επιτυχία των τριών (3) φοιτητών πλέον, σε Α.Ε.Ι. δύο (2) και σε Τ.Ε.Ι. (1). Επιθυμεί να συγχαρεί τους φοιτητές για την επιτυχία τους και τους εύχεται να θέτουν υψηλούς στόχους και να αγωνίζονται έντιμα για το μέλλον τους και τη ζωή τους. Τέλος συγχαίρει όλους τους επιτυχόντες στις Πανελλήνιες Εξετάσεις αλλά και τους μη επιτυχόντες για την προσπάθεια τους, γιατί τίποτε δεν τελείωσε, αντίθετα τώρα κάτι καινούριο αρχίζει. Για το Δ. Σ, Της «Ε Λ Π Ι Δ Α Σ» η Πρόεδρος Ευαγγελία Μπόγκια

