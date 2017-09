Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ενας από τους πραγματικά δύσκολους λεκέδες. Ο λεκές από αίμα, αν δεν γνωρίζεις τον τρόπο για να τον αφαιρέσεις αποτελεσματικά μπορεί να καταστρέψει το ρούχο σου. Μια απροσεξία όπως πχ ένα κοψιματάκι, η ρινορραγία ή μια γραντζουνιά μπορεί να συμβούν. Αν δείτε το λεκέ από αίμα στα ρούχα σας και τον αφήσετε να στεγνώσει εντελώς και να ξεραθεί ανεβάζετε το βαθμό δυσκολίας για την αφαίρεσή του.



Ο πιο σίγουρος τρόπος για να τον δείτε να απομακρύνετε αμέσως είναι να αντιδράσετε άμεσα. Αν ο λεκές απορροφηθεί εντελώς από το ύφασμα μπορεί να αφήσει σημάδι που δεν θα μπορέσετε να αφαιρέσετε εύκολα ακόμα κι αν το ρούχο μπει στο πλυντήριο. Πολλές φορές ο φυσικός τρόπος καθαρισμού ενός υφάσματος είναι ο πιο αποτελεσματικός. Ο λεκές από αίμα δεν συμπαθεί το ζεστό νερό.Ετσι όταν αντιληφθείτε ότι το ρούχο σας έχει λερωθεί από αίμα, βάλτε το κάτω από τρεχούμενο κρύο νερό από την ανάποδη. Αυτό θα εμποδίσει την απορρόφησή του.



Σε δεύτερη φάση, δημιουργήστε ένα μείγμα από νερό και αλάτι (εναλλακτικά μαγειρική σόδα) και αφήστε το ύφασμα να μουλιάσει για περίπου 2 ώρες τσεκάροντας σε τι κατάσταση βρίσκεται ο λεκές. Εναλλακτικά μπορείτε αντί μούλιασμα σε αλατόνερο, να χρησιμοποιήσετε άλλη τακτική: να ρίξετε πάνω του λευκό ξύδι. Όταν δείτε ότι έχει αφαιρεθεί ο λεκές βάλτε το ρούχο και στο πλυντήριο. bovary loading…

