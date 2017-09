Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Η «προκλητική συμπεριφορά» της Βόρειας Κορέας είναι παγκόσμια απειλή κι απαιτεί μια παγκόσμια αντίδραση, δήλωσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ.



Το ΝΑΤΟ δεν εμπλέκεται άμεσα στην κρίση, που κλιμακώθηκε επικίνδυνα μετά την έκτη πυρηνική δοκιμή που πραγματοποίησε η Πιονγιάνγκ, πριν από μία εβδομάδα. Ωστόσο, έχει καλέσει επανειλημμένα την Βόρεια Κορέα να εγκαταλείψει το πυρηνικό και του πυραυλικό της πρόγραμμα.



«Η προκλητική συμπεριφορά της Βόρειας Κορέας είναι μια παγκόσμια απειλή κι απαιτεί μία παγκόσμια αντίδραση κι αυτό φυσικά συμπεριλαμβάνει το ΝΑΤΟ», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Στόλτενμπεργκ σε συνέντευξή του στο BBC. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

