Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Στις τελευταίες αξιολογήσεις ασφάλειας που δημοσιεύτηκαν, ο οργανισμός Euro NCAP βαθμολόγησε το νέο SUV Opel Grandland X με άριστα, πέντε αστέρια, βάσει του σκορ που συγκέντρωσε σε τέσσερις τομείς ασφάλειας: προστασία ενηλίκων επιβατών, προστασία παιδιών, προστασία πεζών και συστήματα υποστήριξης ασφάλειας.



Στα πλαίσια του Euro NCAP, δοκιμάστηκε επίσης το προαιρετικό Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης (Automatic Emergency Braking), το οποίο οι πελάτες του Grandland X μπορούν να παραγγείλουν επιπλέον του στάνταρ εξοπλισμού ασφάλειας. Σύμφωνα με το Euro NCAP, το σύστημα λειτούργησε θαυμάσια σε όλες τις δοκιμές.



Εκτός από το Αυτόματο Φρενάρισμα Έκτακτης Ανάγκης, το Opel Grandland X προσφέρει πρόσθετα συστήματα υποστήριξης και ασφάλειας πρώτης κατηγορίας. Το Σύστημα Αναγνώρισης Κόπωσης Οδηγού (Driver Drowsiness System), για παράδειγμα, μπορεί να ανιχνεύσει σημάδια κόπωσης και να υπενθυμίζει στους οδηγούς να κάνουν τακτικά διαλείμματα κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών. Ο νέος διεκδικητής της Opel στην πολύ ανταγωνιστική αγορά των SUV, προσφέρει βέλτιστη νυχτερινή ορατότητα χωρίς να ενοχλεί τους άλλους οδηγούς. Οι προαιρετικοί προβολείς AFL LED παράγουν ένα λαμπερό, λευκό φως που μετατρέπει αποτελεσματικά τη νύχτα σε μέρα και προσαρμόζεται αυτόματα στην οδηγική κατάσταση. Ξεγνοιασιά για τους οδηγούς του Grandland X παρέχει το σύστημα Opel OnStar. Εκτός από υπηρεσίες όπως Υποστήριξη Κλεμμένου Οχήματος (Stolen Vehicle Assistance) ή Wi-Fi Hotspot για άριστη συνδεσιμότητα, το σύστημα προσωπικής υποστήριξης και συνδεσιμότητας μπορεί να βοηθήσει τους κουρασμένους οδηγούς να βρουν ένα χώρο στάθμευσης ή να κλείσουν δωμάτιο σε ξενοδοχείο. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο «φύλακας άγγελος» ανταποκρίνεται αυτόματα σε συγκρούσεις, συνδέοντας τους επιβάτες με έναν εξυπηρετικό σύμβουλο, και όχι κάποιο ψυχρό μηχάνημα. newsbeast loading…

