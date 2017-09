Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

«Αγκάθια» για τις ελληνικές επιχειρήσεις παραμένουν η υψηλή εταιρική φορολογία και η έλλειψη ρευστότητας, ενώ και οι πρόσθετες επιβαρύνσεις, όπως ο ΕΝΦΙΑ, ασκούν περαιτέρω πιέσεις, όπως επισήμαναν οι πρόεδροι της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος (ΚΕΕΕ) και του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΕΘ) Κωνσταντίνος Μίχαλος και Μιχάλης Ζορπίδης αντίστοιχα, στη διάρκεια χτεσινοβραδινού δείπνου, που παρέθεσε η διοίκηση του ΕΕΘ, προς τιμήν της επιχειρηματικής κοινότητας της Βόρειας Ελλάδας, με την ευκαιρία της 82ης Διεθνούς ‘Έκθεσης (ΔΕΘ).

Κατά την ομιλία του, ο κ. Μίχαλος επανέλαβε τη θέση που διατύπωσε νωρίτερα την ίδια ημέρα ενώπιον του υπουργού Οικονομίας Δημήτρη Παπαδημητρίου, ότι η τρίτη αξιολόγηση πρέπει να ολοκληρωθεί ταχέως, γιατί σε διαφορετική περίπτωση «τα τραύματα θα είναι πολύ βαριά». Πρόσθεσε ότι οι επιχειρηματίες δεν επιβαρύνονται μόνο με τους φορολογικούς συντελεστές, αλλά και με τον ΕΝΦΙΑ, τον «φόρο επί φόρου στα διανεμόμενα κέρδη», καθώς και τους φόρους πολυτελείας και αλληλεγγύης, οπότε οι πιέσεις που δέχονται λόγω της φορολογίας, είναι στην πραγματικότητα ισχυρότερες από άλλες χώρες με αντίστοιχου ύψους εταιρική φορολογία.



Χαιρετισμούς στην εκδήλωση απηύθυναν ο υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Ζουράρις, η αντιπεριφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Βούλα Πατουλίδου και η περιφερειακή διευθύντρια της Eurobank, Κωνσταντία Παπαποστόλου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 10th, 2017 at 20:05 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.