Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Αυτή η τροφή σε χορταίνει και σε απαλλάσσει από τις λιγούρες που οδηγούν στην κατανάλωση σνακ με κενές θερμίδες. Κι αν έχουν γίνει έρευνες για το πρώτο γεύμα της ημέρας, με τις περισσότερες να αποδεικνύουν περίτρανα τη σημασία του για την εύρυθμη λειτουργία του μεταβολισμού, αλλά και της διατήρησης ενός υγιούς Δείκτη Μάζας Σώματος. Βέβαια σημασία δεν έχει μόνο να το φάτε, αλλά και πως θα το φάτε.



Μπισκότα, κέικ, τοστ, γλύκές ή αλμυρές πίτες, ακόμα και δημητριακά του εμπορίου, είναι, αδιαπραγμάτευτα, ένας πολύ λαχταριστός τρόπος να συνοδεύσετε τον καφέ σας και να ξεκινήσετε τη μέρα σας, αλλά όχι απαραίτητα και ο πιο «κατάλληλος» αν μέσα στα άμεσα σχεδιά σας είναι να μειώσετε το βάρος σας. Για να πάρετε ενέργεια και παράλληλα να τονώσετε το μεταβολισμό σας, προτιμήστε-κάποιες μέρες, αν όχι κάθε πρωί- να τρώτε ένα μπολ βρώμης. Τουλάχιστον αυτή είναι η συμβουλή της Jennifer Stagg, oμοιοπαθητικού και συγγραφέα του βιβλίου Unzip your Genes. «Όσοι προτιμούν καλούς υδατάνθρακες στο πρωινό τους, όπως τη βρώμη, έχουν περισσότερη ενέργεια και λιγότερες λιγούρες κατά τη διάρκεια της ημέρας, είναι πιο εύκολο να χάσουν βάρος, ενώ με αυτό τον τρόπο ενισχύουν και τη λειτουργία του εντέρου», δηλώνει η ομοιοπαθητικός. Η βρώμη είναι γνωστή για την περιεκτικότητα της σε φυτικές ίνες ενώ πρόκειται για έναν υδατάνθρακα που «καίγεται» αργά. Αυτό, σύμφωνα με την ειδικό, σημαίνει ότι όσο το σώμα σου παίρνει χρόνο για να τη χωνέψει, τόσο ενεργοποιείται και ενισχύεται ο μεταβολισμός σου. Επιπλέον, «επειδή θέλει χρόνο για να της μασήσεις και τρώγεται πιο αργά από άλλα σνακ για πρωινό», λέει η Dr. Stagg.



«Καταναλώνοντας την αργά, δίνεις και χρόνο στο σώμα σου να πάρει το μήνυμα ότι χόρτασε. Αποτέλεσμα; Λιγότερα τσιμπολογήματα μπροστά στο pc ή την τηλεόραση». Φυσικά, όλα εξαρτώνται και από το είδος βρώμης που θα χρησιμοποιήσετε, αλλά και με τι είδους τροφές θα τη συνοδεύσετε. Η Stagg προτείνει να προτιμήσετε την απλή, ακατέργαστη βρώμη και να την καταναλώσετε αναμιγνύοντας τη με γάλα αμυγδάλου ή γιαούρτι, ένα μίγμα από φρέσκα φρούτα της αρεσκείας σας, ξηρούς καρπούς ενώ για γλυκαντική ουσία να επιλέξετε μέλι ή σιρόπι αγαύης. bovary loading…

