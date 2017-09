Σεπτέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

Ο ΕΦΚΑ στέλνει τριπλό λογαριασμό αναδρομικών εισφορών σε περισσότερους από 1 εκατ. ασφαλισμένοι. Αυτοί θα πρέπει να πληρώσουν οφειλόμενα ακόμη και από το 2012, τους επόμενους δύο μήνες. Οι αναδρομικές εισφορές πλήττουν αγρότες, γιατρούς, μηχανικούς, δικηγόρους και ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι, πέραν των επιβαρύνσεων που θα κληθούν να επωμιστούν λόγω των εισφορών του παρελθόντος, θα βρεθούν προ εκπλήξεων όταν θα γίνει ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017 με βάση το εισόδημα του 2016, που είναι κατά κανόνα χαμηλότερο από του 2015, αναφέρει ο «Ελεύθερος Τύπος».



Εκείνοι που περιμένουν να πάρουν πίσω εισφορές που κατέλαβαν φέτος, επειδή είχαν υπολογιστεί με το εισόδημα του 2015, θα διαπιστώσουν ότι πρώτα θα γίνει ο συμψηφισμός των ποσών επιστροφής εισφορών με τις τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές τους έως το 2016 αλλά και με τις τρέχουσες του 2017 που δεν κατεβλήθησαν και στη συνέχεια, αν υπάρξει πιστωτικό υπόλοιπο, θα μπορεί να επιστραφεί ή να παραμείνει το υπόλοιπο για τυχόν συμψηφισμό με μελλοντικές εισφορές. Τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο λήγουν οι παρατάσεις που έδωσε ο ΕΦΚΑ στους αγρότες και τους επιστήμονες για να καταβάλουν οφειλόμενες εισφορές προηγουμένων ετών και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν φαίνεται εφικτή νέα παράταση, γιατί ο ΕΦΚΑ περιμένει από αυτές τις εισφορές να κλείσει τα ελλείμματα του 2017.



Σύμφωνα με την εφημερίδα, τις αναδρομικές εισφορές καλούνται να πληρώσουν έως τον Νοέμβριο 650.000 αγρότες, ενώ εντός του Οκτωβρίου θα πάρουν τα «ραβασάκια» του ΕΦΚΑ πάνω από 250.000 φαρμακοποιοί, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι και δικαστικοί επιμελητές. iefimerida loading…

This entry was posted on Κυριακή, Σεπτέμβριος 10th, 2017 at 18:02 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.