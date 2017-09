Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Το πιο βασικό για να αντέξει μια τροφή και να είναι κατάλληλη προς κατανάλωση είναι ο τρόπος με τον οποίο θα συντηρηθεί. Στα προϊόντα που προμηθευόμαστε από το σούπερ μάρκετ αναγράφεται πάντοτε η ημερομηνία λήξης ώστε να γνωρίζουμε για πόσο χρονικό διάστημα είναι ασφαλή προς κατανάλωση. Ωστόσο, ορισμένα τρόφιμα φαίνεται να «αψηφούν» τον χρόνο και να αντέχουν για αρκετά χρόνια αν τηρήσουμε ορισμένους βασικούς κανόνες για τη σωστή συντήρησή τους.



Δείτε τρία από αυτά… 1. Μέλι Η εξαιρετικά μεγάλη αντοχή του οφείλεται στον συνδυασμό χαμηλής περιεκτικότητας σε νερό και υψηλής περιεκτικότητας σε σάκχαρα, ο οποίος εξασφαλίζει ότι δεν είναι δυνατό να αναπτυχθούν σε αυτό βακτήρια. Επίσης, στο μέλι υπάρχουν μικρές ποσότητες υπεροξειδίου του υδρογόνου, ουσία που εμποδίζει την ανάπτυξη των μικροβίων. Για να διατηρηθεί το μέλι πρέπει να αποφύγετε την επαφή του με το νερό.



2. Ξίδι Η όξινη φύση του, η οποία οφείλεται στα ακετοβακτήρια που το ζυμώνουν, εξασφαλίζει ότι δεν αναπτύσσονται στο ξίδι άλλα, επικίνδυνα, μικρόβια και παράλληλα ότι έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Το λευκό ξίδι τυπικά δεν παρουσιάζει καμία μεταβολή με την πάροδο του χρόνου, ενώ κάποια άλλα είδη μπορεί με τον καιρό να αλλάξουν ελαφρώς χρώμα ή να δημιουργηθεί ίζημα στον πάτο του δοχείου, χωρίς όμως αυτό να επηρεάζει την ασφάλεια του προϊόντος. 3. Λευκό ρύζι Μελέτες δείχνουν ότι σε χαμηλή θερμοκρασία (περίπου 3℃) και αποθηκευμένο σε αεροστεγές δοχείο το ρύζι παραμένει αναλλοίωτο για πολύ καιρό. Δεν ισχύει όμως το ίδιο για το καστανό ρύζι, καθώς περιέχει ακόρεστα λιπαρά που αλλοιώνονται πιο εύκολα. baby loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 9th, 2017 at 23:06 and is filed under ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.