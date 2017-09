Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Εχοντας υποδεχτεί τη φθινοπωρινή σεζόν με θετική διάθεση και ενέργεια, ένας από τους στόχους που πιθανότατα έχετε θέσει είναι και η αλλαγή στη σιλουέτα σας σε συνδυασμό με τη βελτίωση της υγείας σας. Κι ενώ οι παράγοντες «διατροφή» και «σωματική άσκηση» παίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίτευξη των παραπάνω, υπάρχουν και κάποια άλλα μικρά μυστικά που μπορούν να γίνουν σύμμαχοί σας στην προσπάθεια αυτή.



Πριν πάει ο νους σας σε εξειδικευμένες ιατρικές θεραπείες, η φύση είναι προικισμένη με μοναδικά βότανα, που συμβάλλουν στην απώλεια βάρους, προσφέροντας μια πρόσθετη ώθηση στον ρυθμό του μεταβολισμού, μειώνοντας την όρεξη και παράλληλα ενισχύοντας τον οργανισμό με πολλά θρεπτικά συστατικά, που του είναι απαραίτητα. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωριστή θέση έχει η τσουκνίδα. Πρόκειται για εκείνο το άγριο χόρτο, που αν είχατε την τύχη να μεγαλώσετε σε σπίτι με κήπο ή σε κάποιο χωριό, τότε πιθανότατα να είχατε ακούσει τη γιαγιά σας να μιλάει για αυτό το φυτό και να σας συμβουλεύει να μην το πλησιάζετε γιατί «τσιμπάει» εξαιτίας του δηλητηριώδους υγρού, που περιέχουν οι λεπτές βελόνες στις τρίχες των φύλλων του. Στην ελληνική ύπαιθρο λοιπόν, η τσουκνίδα χρησιμοποιείται στο φαγητό, στις σαλάτες, σε σούπες, σε πίτες κι εμείς σας προτείνουμε να την καταναλώσετε ως ρόφημα. Είναι πλούσια πηγή βιταμινών C, E, A, B, K, B2, Ε, β-καροτένιου, ιχνοστοιχείων, μετάλλων όπως το κάλιο, το σίδηρο, το μαγνήσιο, το ασβέστιο, το φολικό οξύ (όλα τους προάγουν την υγεία των μυών, των οστών και των νεύρων), ιχνοστοιχείων, αλλά και αμινοξέων.



Εκμεταλλευτείτε όλες τις ευεργετικές της ιδιότητες. Θεωρείται καλή για αρθριτικά, ισχιαλγία, χρόνιους ρευματισμούς. Εχει αντιδιαβητική, τονωτική, αντιαναιμική, αιμοστατική, αντιρρευματική, αντιδιαρροϊκή, αφροδισιακή, στυπτική, αντιφλεγμονώδη, αποχρεμπτική δράση. Εμποδίζει τη δημιουργία ελεύθερων ριζών, χρησιμοποιείται για την θεραπεία των παθήσεων του δέρματος της ακμής, ανακουφίζει από τις λοιμώξεις του στόματος και του λαιμού, τονώνει τα μαλλιά και δυναμώνει την τρίχα, προωθεί την παραγωγή γάλακτος στις θηλάζουσες μητέρες. Αυτό στο οποίο εστιάζουμε είναι το γεγονός, ότι η τσουκνίδα λειτουργεί υπέρ της προσπάθειας απώλειας βάρους (χάρη στην περιεκτικότητά της σε σερετονίνη και ακετυλοχολίνη, δύο φυσικά κατασταλτικά της όρεξης) και καταπολέμησης ενός από τους μεγαλύτερους μας εχθρούς, της κυτταρίτιδας, μέσα από τη διουρητική και αποτοξινωτική της δράση. Αφέψημα τσουκνίδας Σίγουρα δεν είναι ότι πιο ευχάριστο σε γεύση, μιας και δημιουργεί μια πικρή αίσθηση στον ουρανίσκο, παρόλα αυτά πίνοντας το ρόφημα τσουκνίδας, θα δείτε άμεσα αποτελέσματα τόσο στην απώλεια κιλών, όσο και του λίπους, αλλά και της κυτταρίτιδας. Βρείτε την τσουκνίδα στα καταστήματα με βότανα και ετοιμάστε το ρόφημά σας. Βράστε λίγο νερό και αφού το βάλετε στο φλιτζάνι, ρίξτε μέσα σε αυτό μερικά ξερά φύλλα τσουκνίδας. Σκεπάστε το φλιτζάνι με ένα πιατάκι και μετά από πέντε λεπτά το αφέψημα είναι έτοιμο. Προτείνουμε να συνδυάσετε την τσουκνίδα με λουίζα, ένα βότανο που βοηθά στην αύξηση του μεταβολισμού, τη ρύθμιση της όρεξης, το κάψιμο του λίπους και δρα κατά της κατακράτησης. bovary loading…

