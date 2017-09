Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η ερωτική ζωή ενός ζευγαριού δεν θα είναι ποτέ ίδια όταν αυτό αποφασίσει να επισημοποιήσει τη σχέση του, να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου και πολύ περισσότερο, δεν θα είναι ποτέ ίδια μετά τον ερχομό ενός νέου μέλους, του παιδιού τους. Οσο πιο σύντομα το αντιληφθεί και το κατανοήσει κανείς, τόσο το καλύτερο από ότι φαίνεται, για να μην ταλαιπωρηθεί. Στην περίπτωση που βιώνεις κι εσύ την ίδια κατάσταση και αισθάνεσαι απογοήτευση για το γεγονός, ότι παρά την αληθινή αγάπη και τη συντροφικότητα, η σεξουαλική σας ζωή άρχισε να ατονεί από τη στιγμή που έμεινες έγκυος και εξακολουθεί να παραμένει στην ίδια φάση, μην επιρρίψεις αμέσως ευθύνες στον εαυτό σου, αλλά σκέψου ότι όλο αυτό είναι αποτέλεσμα των ψυχοκοινωνικών αλλαγών που συντελούνται σε όλους τους τομείς της ζωής σας πια.



Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείσαι μέσα σε όλα αυτά να αντιμετωπίσεις είναι και η διαταραχή της σεξουαλικής επιθυμίας του συζύγου σου, η οποία μπορεί να οφείλεται σε ένα σύμπλεγμα που επινόησε ο πατέρας της ψυχανάλυσης Φρόιντ. Ο Φρόιντ έκανε λόγο για το σύνδρομο «Πόρνης -Μαντόνας» (στην αγγλική ορολογία γνωστό ως «Madonna–whore complex» ή και ως «virgin-whore complex»), το οποίο μπορεί να σου φέρνει στο νου την διάσημη τραγουδίστρια της ποπ σκηνής, παρόλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με εκείνη, το στιλ και την εικόνα της! Στην ουσία πρόκειται για την κατάσταση κατά την οποία ο άνδρας χάνει τη σεξουαλική του διάθεση και διέγερση μέσα στη σχέση του (μια σχέση που χαρακτηρίζεται από αληθινή αγάπη, συντροφικότητα, αφοσίωση, φροντίδα και οικειότητα) και «βλέπει» τη γυναίκα του ως «Μαντόνα», δηλαδή ως μια γυναίκα που εκτιμά βαθιά, ως μια φιγούρα της Παναγίας που δεν επιτρέπεται να γίνεται αντικείμενο του πόθου. Από την άλλη πλευρά του δίπολου αυτού, ο άνδρας προκειμένου να ικανοποιήσει τις ερωτικές του επιθυμίες, θα αναζητήσει το σεξ σε μια γυναίκα για την οποία δεν πρόκειται να αναπτύξει αισθήματα, καθώς την έχει κατατάξει στην πλευρά της «πόρνης», την οποία υποτιμά. Πρακτικά, αυτό σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες να απιστήσει κατά τον έγγαμο βίο και ειδικότερα, όταν η σύζυγός του είναι έγκυος, ακόμα και να συνάψει μια παράνομη σχέση.



Συμβαίνει άραγε σε όλα τα ζευγάρια; Αναζητώντας τα βαθύτερα αίτια αυτού του ψυχολογικού συμπλέγματος, οι ειδικοί πιστεύουν, ότι αυτό μπορεί να εμφανίζεται πιο συχνά σε άνδρες που έχουν αναπτύξει μια προβληματική σχέση με τη μητέρα τους κατά τα παιδικά τους χρόνια, δεν έχουν λύσει όλα τα ζητήματα μαζί της και δεν έχουν δεχθεί την τρυφερότητα και την αγάπη που θα έπρεπε από τον άνθρωπο αυτό. bovary loading…

