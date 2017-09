Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Μπορεί να τα έχετε γευτεί έξω τρώγοντας σούσι ή να τα χρησιμοποιείτε ήδη βάζοντας τα στη σαλάτα ή στο κολατσιό σας. Τι πραγματικά υπάρχει μέσα σε αυτά τα στικ καβουριού και πόσο υγιεινά είναι;



Κάτι που δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανείς είναι πόσο νόστιμα και ευκολοφάγωτα είναι από μικρούς και μεγάλους. Ομολογουμένως έχουν πολύ ωραία γεύση και αυτή αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο αν τα βουτήξεις μέσα σε κάποια σος. Σαν γεύση (οκ, και σαν χρώμα) θυμίζει κάτι θαλασσινό, αλλά ποιος μπορεί να είναι σίγουρος ότι πρόκειται για καβούρι; Το σουρίμι, όπως ονομάζεται η απομίμηση καβουριού, στην πραγματικότητα δεν περιέχει ίχνος από το θαλασσινό έδεσμα παρόλο που έτσι έγινε γνωστό. Αρχικά, να σας πούμε πως στα ιαπωνικά «surimi» σημαίνει «κιμάς». Κατά βάση παρασκευάζεται από λευκά ψάρια, όπως μπαλιακάρο και τιλάπια. Σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και μάρκες μπορεί να περιλαμβάνεται ένα μείγμα από εκχύλισμα κάβουρα, αλλά συνήθως, τη ζουμερή και γλυκιά γεύση τη δίνουν άμυλα, σάκχαρα και πρόσθετα γεύσης και φυσικά μπόλικο αλάτι και ζάχαρη ώστε να διατηρείται. Επιπλέον, περιέχει και ασπράδι αυγού.



Τελικά μπορούμε να το τρώμε άφοβα; Η απάντηση είναι «ναι» αφού α. μπορεί να μην έχουν καβούρι, αλλά δεν περιέχουν κάποιο επικίνδυνο συστατικό για τον ανθρώπινο οργανισμό. Όσον αφορά τη διατροφική τους αξία, είναι σχετικά χαμηλά σε θερμίδες και λιπαρά (100 γρ. δίνουν περίπου 94 θερμίδες και 0,4 γρ. λίπους (αλλά 13 γρ.υδατάνθρακες!) και όπως είναι φυσικό και σε πρωτείνες. Έτσι, αν θέλετε τα θρεπτικά συστατικά και τις πρωτείνες του κρέατος του καβουριού, μην περιμένετε να τις πάρετε από αυτό. Καλύτερα να παραγγείλετε κάτι που ξέρετε ότι πριν από το πιάτο σας, όντως κολυμπούσε στη θάλασσα. bovary loading…

