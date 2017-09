Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ο Εμανουέλ Μακρόν συζήτησε την κλιμάκωση της πολεμικής έντασης στην Κορεατική Χερσόνησο, αλλά και το ζήτημα των κυρώσεων κατά της Βόρειας Κορέας, σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σίνζο Άμπε.

Οι τρεις ηγέτες, έδωσαν έμφαση στην ανάγκη για «ενοποιημένη και σκληρή» αντίδραση από την διεθνή κοινότητα κατά της Πιονγιάνγκ, σύμφωνα με το προεδρικό γραφείο στο Παρίσι. Η Νότια Κορέα προετοιμάζεται σήμερα για το ενδεχόμενο μιας νέας πυραυλικής εκτόξευσης από την Βόρεια Κορέα, καθώς πλησιάζει η επέτειος από την ίδρυση της, σχεδόν μία εβδομάδα μετά την πραγματοποίηση της έκτης και πιο ισχυρής πυρηνικής δοκιμής της, που προκάλεσε παγκόσμια ανησυχία, αλλά και αναταραχή στα διεθνή χρηματιστήρια. iefimerida loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 9th, 2017 at 21:05 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.