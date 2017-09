Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Η Ιταλία, τώρα, είναι σε πιο ευνοϊκή θέση για να αντιμετωπίσει τις διάφορες κοινωνικές κρίσεις, επεσήμανε ο Ιταλός πρωθυπουργός, από το βήμα της διεθνούς έκθεσης του Μπάρι «Φιέρα Ντελ Λεβάντε».



«Μέσα σε τρία χρόνια ξανακερδίσαμε εννιακόσιες χιλιάδες θέσεις εργασίας» δήλωσε ο Πάολο Τζεντιλόνι, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στην τελετή εγκαινίων. Ο Ιταλός πρωθυπουργός πρόσθεσε ότι η απασχόληση, στη χώρα του, επέστρεψε στο επίπεδο του 2008, ενώ αναφερόμενος στον επόμενο κρατικό προϋπολογισμό της Ιταλίας τόνισε πως από τη μία θα έχει ως στόχο την στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης, και από την άλλη θα περιέχει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος και του δημόσιου χρέους.



«Η χώρα μας πετυχαίνει ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, κυρίως στους τομείς του τουρισμού και των εξαγωγών», υπογράμμισε ο Τζεντιλόνι και ευχήθηκε μέσα σε αυτήν τη θετική συγκυρία να αυξηθούν και οι επενδύσεις στις περιφέρειες της Κάτω Ιταλίας, οι οποίες πάσχουν από χρόνια προβλήματα ανεργίας. Ωστόσο, καταλήγοντας επεσήμανε ότι «Ξέρουμε ότι δεν έχουμε αφήσει πίσω μας όλες τις δυσκολίες». ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

