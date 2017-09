Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 21η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 11 Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης: Θέμα 1ο Συζήτηση αιτήματος Στεργίου Παπαγεωργίου του Γεωργίου Αίτημα Δημοτικών Συμβούλων της Μείζονος Μειοψηφίας Δήμου Γρεβενών Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Θέμα 2ο Έγκριση κυκλοφοριακής μελέτης της αστικής οδού 13ης Οκτωβρίου, σύμφωνα με την απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θέμα 3ο Πρόσληψη Κτηνίατρου με δίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών στην υπηρεσία του Δημοτικού Κτηνιατρείου Θέμα 4ο Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Θέμα 5ο Ενδοδικαστική Συμβιβαστική επίλυση των διαφορών από τις με αριθμ. κατάθεσης ΑΓ666/4-8-2014 και ΑΓ667/4-8-2014 αγωγές της Αναπτυξιακής Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και με δ.τ. “Αν.Δη.Γ. Α.Ε. ΟΤΑ” κατά του Δήμου Γρεβενών. Θέμα 6ο Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών Θέμα 7ο Έγκριση του 20ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Θέμα 8ο Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών (Τέλος Διαφήμισης Κατηγορίας Δ’ και Φόρος Ζύθου) συνολικού ποσού 406.700,00€ και έγκριση του 21ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Θέμα 9ο Έγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Θέμα 10ο Έγκριση του 23ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Θέμα 11ο Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης 81.740,00 € από το Υπουργείο Εσωτερικών, για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων του Δήμου Γρεβενών (Γ΄ κατανομή έτους 2017) Θέμα 12ο Έγκριση μετακίνησης αιρετών στην Θεσσαλονίκη, για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (Σ.Δ.Ι.Π.Ε.) Θέμα 13ο Κατακύρωση ή μη της δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης στον οικισμό Καλλονής του Δήμου Γρεβενών για δενδροκαλλιέργεια (Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας) Θέμα 14ο Αποδοχή τιμολογίου έτους 2016

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Θέμα 15ο Κατηγοριοποίηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων του Δήμου Γρεβενών Θέμα 16ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Κατεδαφίσεις και επισκευές ρυμοτομούμενων και επικινδύνως ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός διοικητικών ορίων του Δήμου Γρεβενών” Θέμα 17ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Βελτίωση βατότητας δασικών δρόμων δημοτικών δασών Δήμου Γρεβενών” Θέμα 18ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Αποκατάσταση περιβαλλοντικά υποβαθμισμένων περιοχών” Θέμα 19ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Επισκευή φθορών οδοστρωμάτων (ασφαλτικά) διαφόρων οδών ορεινών κοινοτήτων” (Α.Μ. 55/2013) Θέμα 20ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Συντήρηση Ασφαλτοστρώσεων” (Α.Μ. 08/2014) Θέμα 21ο Υλοτομία Δημοτικού Δάσους Δεσπότη για κάλυψη ατομικών αναγκών κατοίκων του οικισμού Δεσπότη Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων

Ειδικά Θέματα Θέμα 22ο Διοργάνωση ημερίδας στα πλαίσια του Δικτύου Πόλεων με Ποτάμια Θέμα 23ο Έγκριση της 86/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Γ. αναφορικά με την 1η τροποποίηση – αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2017 Θέμα 24ο Αλλαγή έδρας λειτουργίας του 1/θ Δ.Σ. Σαρακήνας, στο ενιαίο σχολικό συγκρότημα του χωριού Κνίδης Γρεβενών Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

