Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Στην Κέρκυρα θα μπούν οι τελικές υπογραφές, που θα επικυρώσουν και επίσημα την πλήρη αγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την ιταλική «Ferrovie delo stato Italiane». Σύμφωνα με τον διευθύνων σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππος Τσαλίδης, η τελετή θα γίνει στις 14 Σεπτεμβρίου, ενώ οι τελικές υπογραφές θα μπουν με την ευκαιρία του πρώτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στο νησί του Ιονίου, ανοίγοντας τον δρόμο για το «πέρασμα» της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στους ιταλικούς σιδηροδρόμους, που σχεδιάζουν επενδύσεις ύψους μισού δισ. ευρώ στην Ελλάδα τα επόμενα χρόνια.



Κατά τον κ. Τσαλίδη, οι υποδομές των ελληνικών σιδηροδρόμων βελτιώνονται με ταχείς ρυθμούς, ενώ στο πλαίσιο αυτό, και με την παράδοση του νέου τμήματος της γραμμής, ανάμεσα σε Τιθορέα και Λιανοκλάδι, που αναμένεται να γίνει έως τα μέσα Νοεμβρίου, η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκης θα μειωθεί κατά μία ώρα και θα γίνεται σε 4,5 ώρες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Παναγιώτη Θεοχάρη, όταν την άνοιξη του 2018 ολοκληρωθεί εκτός απροόπτου το έργο αναβάθμισης της σιδηροδρομικής γραμμής στο τμήμα Πολύκαστρο – Ειδομένη, αλλά και με την αντιμετώπιση της καθίζησης της σιδηροδρομικής γέφυρας στο Γαλλικό Ποταμό, η εμπορευματική κίνηση από τη Θεσσαλονίκη προς την πΓΔΜ αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά.



Η διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναμένει σημαντική αύξηση εσόδων στις εμπορευματικές μεταφορές, καθώς μόνο για την εξυπηρέτηση φορτίων της Cosco κινούνται 36 τρένα το μήνα, ενώ πρόσθετη κίνηση έδωσαν και φορτία για τον Διαδριατικό Αγωγό (ΤΑΡ). Σε ό,τι αφορά τα εμπορικά δρομολόγια της COSCO, κατά το έτος 2016 διακινήθηκαν, από τον Λιμένα Νέου Ικονίου προς Κεντρική Ευρώπη, 211 τραίνα με 7.579 containers (6.916 – 40 ποδών και 663 – 20 ποδών, δηλαδή συνολικά 14.495 containers 20 ποδών). ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

