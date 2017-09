Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Όσοι έχουν σκυλιά δεν χρειάζεται να πεισθούν για την αξία του «καλύτερου φίλου» του ανθρώπου. Είναι πιστός και δίνει πολλά χωρίς να απαιτεί. Το ό,τι όμως ο σκύλος δεν είναι μόνο καλός φίλος αλλά και εξαιρετικός προπονητής και συμβάλλει αποφασιστικά στην καλή υγεία του ανθρώπου δεν είναι απλά μια εκτίμηση, αλλά αποτελεί θέμα αποδεδειγμένης επιστημονικής έρευνας. Μια σχετική έκθεση του πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας καταλήγει στο συμπέρασμα πως τα σκυλιά είναι ο καλύτερος τρόπος ώστε οι ηλικιωμένοι να κρατούνται σε φόρμα. Επιστήμονες ρώτησαν 3.000 ηλικιωμένους και για μια εβδομάδα τους εξέτασαν ενώ είχαν τοποθετήσει επάνω τους ειδικούς μετρητές για να καταγράψουν τις κινήσεις τους. «Ξέρουμε πως όσο μεγαλώνει ο άνθρωπος η σωματική άσκηση υποχωρεί», δηλώνει ο συντάκτης της έρευνας Γιου Τσου Βου.



Γνώριζαν βεβαίως πως οι άνθρωποι που πάνε βόλτα με τους σκύλους τους κινούνται περισσότερο από τους ανθρώπους που δεν έχουν ζώα, ωστόσο ορισμένα αποτελέσματα είναι παρόλα αυτά εντυπωσιακά. «Μας προκάλεσε έκπληξη το γεγονός ότι οι άνθρωποι που διέθεταν σκύλο, τις γκρίζες και βροχερές ημέρες που δεν μπορούσαν να πάνε βόλτα παρέμειναν πολλοί πιο δραστήριοι σωματικά σε σύγκριση με ανθρώπους που δεν είχαν σκυλιά και μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια ηλιόλουστων ημερών», δηλώνει ο επικεφαλής της έρευνας Άντι Τζόουνς. Η ορμόνη της αγάπης και τα σκυλιά Ένα πλεονέκτημα επίσης σε σχέση με όσους δεν έχουν σκυλιά είναι ότι οι άνθρωποι που διαθέτουν, τα πάνε βόλτα προσπαθώντας να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους και έτσι έχουν μεγαλύτερο κίνητρο από αυτούς που για παράδειγμα πηγαίνουν στο γυμναστήριο. Επιπλέον κατά μέσο όρο κινούνται 30 λεπτά περισσότερο την ημέρα. Οι επιστήμονες πάντως δεν παραβλέπουν πως δεν είναι όλοι οι ηλικιωμένοι σε θέση να φροντίσουν ένα ζώο.



Τον τελευταίο καιρό υπάρχουν όλο και περισσότερα προγράμματα στα οποία ηλικιωμένοι πάνε βόλτα με σκύλους δυο φορές την εβδομάδα, δηλώνει, σύμφωνα με την deutsche welle, η ψυχολόγος Αντρέα Μπέετζ από το Ερλάγκεν. Είναι μια από τις λίγες επιστήμονες στη Γερμανία που μελετούν την επίδραση των κατοικίδιων στην υγεία των ανθρώπων. Μέσω της επαφής με το κατοικίδιο απελευθερώνεται η ορμόνη οξυτοκίνη (ή ωκυτοκίνη) η οποία είναι γνωστή και ως η «ορμόνη της αγάπης» και βοηθά στη μείωση του άγχους και των αρνητικών συναισθημάτων. Δεν είναι όμως κάθε σκύλος κατάλληλος. Χρειάζεται και αυτός ειδική εκπαίδευση και να μάθει από μικρός να συναναστρέφεται με ανθρώπους.

