Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Όλοι έχουμε φίλους που κάποια στιγμή της ζωή τους έκαναν σχέση με διαφορά ηλικίας. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις αλλά και έρευνες για το αν υπάρχει και ποια είναι η πιο καλή διαφορά ηλικίας. Πόσα χρόνια λένε ότι πρέπει να μας περνά τα ταίρι μας; Είναι γνωστή η έκφραση ο έρως χρόνια δεν κοιτά ή αλλιώς ότι ο έρωτας είναι τυφλός. Μία έκφραση που σίγουρα αρέσει στους περισσότερους όταν το έτερο ήμισυ είναι μικρότερης ηλικίας…

Ας δούμε όμως τι άποψη έχει η επιστήμη σχετικά με αυτό το θέμα. Μία νέα μελέτη που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα μας αποκαλύπτει ποια είναι η ιδανική διαφορά ηλικίας ανάμεσα στους συντρόφους για να έχει διάρκεια η μεταξύ τους σχέση. Μία ομάδα επιστημόνων απ’ το πανεπιστήμιο Emory της Ατλάντα στις ΗΠΑ υποστηρίζει πως όσο μεγαλύτερο το χάσμα ηλικίας τόσο πιο πολλές οι πιθανότητες το ζευγάρι να χωρίσει. Αν κι υπάρχουν πολλά παραδείγματα με διαφορά ηλικίας ανάμεσα στο ζευγάρι και μάλιστα μεγάλη η συγκεκριμένη έρευνα μας λέει ότι οι πιθανότητες για χωρισμό είναι αρκετές. Σύμφωνα με την έρευνα αυτή, εξετάστηκαν 3.000 άτομα και τα αποτελέσματα είναι πολύ ενδιαφέροντα. Όσον αφορά, τα ζευγάρια με 5 χρόνια διαφορά ηλικίας έχουν 18% περισσότερες πιθανότητες να χωρίσουν συγκριτικά με εκείνα που είναι στην ίδια ηλικία. Το νούμερο αυτό φτάνει στο 39% για ζευγάρια με 10 χρόνια διαφορά και στο 95% για όσα μετρούν πάνω από 20 χρόνια διαφοράς ηλικίας. To συμπέρασμα λοιπόν των ερευνητών είναι ότι ο μόλις ένας χρόνος διαφοράς ανάμεσα στους συζύγους, έχουν μόνο 3% πιθανότητες διαζυγίου. newsauto

