Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Πρεμιέρα» στους δύο Ομίλους του Εφηβικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ θα έχουμε την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου. Οι ομάδες των Εφήβων στη Δυτική Μακεδονίας επιστρέφουν στα παρκέ, μετά τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν την Κυριακή. Αναλυτικά το πρόγραμμα: Εφηβικό Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (1ος Όμιλος | 1η Αγωνιστική) Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ (15:00 | ΔΑΚ Κοζάνης) ΠΑΟΚ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – Α.Σ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ (14:30 | ΔΑΚ Άργους) ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ – Γ.Σ.Κ. ΛΑΣΣΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ (17:00 | ΚΓ Μεσοποταμίας) Α.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ – Α.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (19:00 | ΔΑΚ Κοζάνης)

Εφηβικό Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. (2ος Όμιλος | 1η Αγωνιστική) Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου ΠΡΩΤΕΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ (16:00 | ΔΑΚ Γρεβενών) Γ.Σ. ΕΛΙΜΕΙΑΣ – Α.Σ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ (17:00 | ΚΓ Ελίμειας) ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΑΝΑΓΕΝΗΣΗ ΣΕΡΒΙΩΝ (17:00 | ΔΑΚ Κοζάνης) ΓΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ – ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ (19:00 | ΔΑΚ Σιάτιστας) top-sport

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 9th, 2017 at 08:55 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.