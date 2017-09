Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ενας Αιγύπτιος, κατηγορούμενος για βιασμό στα Γρεβενά,

τραυμάτισε προχθές ελαφρά με μαχαίρι δύο αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που τον καταδίωκαν στο κέντρο της Καλαμάτας, οι οποίοι αναγκάστηκαν να ρίξουν δυο πυροβολισμούς στον αέρα πριν τον συλλάβουν συνάδελφοί τους σε πιλοτή πολυκατοικίας, στη συμβολή των οδών Μακεδονίας και Υδρας. Ο Αιγύπτιος παραβιάζοντας τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για την απόπειρα βιασμού στα Γρεβενά, ήρθε στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα και πριν από λίγες μέρες αποπειράθηκε να βιάσει μια ανήλικη Καλαματιανή. Η Αστυνομία τον αναζητούσε αλλά μέχρι χθες δεν είχε καταφέρει να τον εντοπίσει.

Λίγο πριν τις 8 προχθές το βράδυ, ο Αιγύπτιος άρχισε να παρενοχλεί με το μαχαίρι διαβάτες στην Παραλία της Καλαμάτας. Οι πολίτες ειδοποίησαν την Αστυνομία και κάποια στιγμή άρχισαν να τον κυνηγούν οι ίδιοι, μέσα στο Πάρκο Σιδηροδρόμων. Οταν εκείνος βγήκε στην οδό Μακεδονίας, επιχείρησε να τον συλλάβει αστυνομικός της ΔΙΑΣ που έσπευσε στην περιοχή. Ο Αιγύπτιος μαχαίρωσε τον αστυνομικό πρώτα στο πρόσωπο και μετά στον ώμο. Τότε ο αστυνομικός πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο στον αέρα και δεξιά πάνω από το δράστη (όπως προβλέπει ο νόμος για τη νόμιμη άμυνα), με στόχο να τον εκφοβίσει. Δεύτερος αστυνομικός της ΔΙΑΣ επιχείρησε να συλλάβει τον Αιγύπτιο αλλά δέχτηκε κι αυτός επίθεση με το μαχαίρι. Ευτυχώς το μαχαίρι βρήκε τον ασύρματο που είχε στο στήθος ο άνδρας της ΔΙΑΣ και τραυμάτισε μόνο ελαφρά τα δάχτυλά του. Λίγα λεπτά αργότερα οι αστυνομικοί εγκλώβισαν τον Αιγύπτιο σε πιλοτή πολυκατοικίας. Μαινόμενοι πολίτες που τον κυνηγούσαν επιχείρησαν να τον λιντσάρουν, και η Αστυνομία με δυσκολία τον απέσπασε από τα χέρια τους. Το πλήθος όμως πρόλαβε να ξυλοφορτώσει άγρια τον Αιγύπτιο πριν τον γλιτώσει από τα χειρότερα η Αστυνομία.

eleftheriaonline

