Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Οι προ έκθεσης Φρανκφούρτης δηλώσεις του Προέδρου του ΔΣ της BMW, δείχνουν την επόμενη ημέρα της αυτοκίνησης που όλα δείχνουν πως τείνει να γίνει αμιγώς ηλεκτρική και αυτόνομη. Ο κ. Harald Krüger δήλωσε μεταξύ άλλων: «Η βιώσιμη ανάπτυξη και η κερδοφορία παίζουν ζωτικό ρόλο στη διαμόρφωση του μέλλοντός μας. Τηρούμε τις υποσχέσεις μας: Για επτά συνεχείς χρονιές, το EBIT περιθώριό μας στον Κλάδο του Αυτοκινήτου έχει μείνει εντός του εύρους στόχου μας που είναι 8-10%.



Παράλληλα, έχουμε κάνει σημαντικά βήματα στη μεταμόρφωση της εταιρίας μας. Στο πλαίσιο της στρατηγικής NUMBER ONE > NEXT, στοχεύουμε να αυξήσουμε σημαντικά τις πωλήσεις και τα έσοδά μας στην πολυτελή κατηγορία. Η BMW X7 και η Σειρά 8 παίζουν σημαντικό ρόλο σε αυτό. Επιπλέον, η BMW Concept X7 επιβεβαιώνει ότι μπορείς άριστα να συνδυάσεις ένα μεγάλο SAV με ηλεκτροκινητήρα. Η ισχυρή μας δέσμευση στην ηλεκτρική μετακίνηση υπογραμμίζεται στη στρατηγική NUMBER ONE > NEXT. Θα αυξήσουμε το μερίδιο των ηλεκτροκίνητων οχημάτων μας σε όλες τις μάρκες και σειρές μοντέλων. Και ναι, αυτό περιλαμβάνει επίσης τη μάρκα Rolls-Royce και τα οχήματα BMW M. Επιπλέον, αυτή τη στιγμή αναμορφώνουμε όλα τα εργοστάσια του BMW Group με βάση την ηλεκτροκίνηση. Στο μέλλον, θα μπορούμε να εξοπλίζουμε όλα τα μοντέλα μας με όλα τα συστήματα κίνησης. Δύο ευέλικτες αρχιτεκτονικές οχημάτων και ένα ευέλικτο δίκτυο παραγωγής θα μας επιτρέψει να ανταποκρινόμαστε γρήγορα και αποδοτικά.



Θα ήθελα να διευκρινίσω κάτι: στον τομέα της ηλεκτροκίνησης, το BMW Group θα είναι επίσης κορυφαίος παίκτης στην premium κατηγορία. Μέχρι το 2025, θα προσφέρουμε 25 ηλεκτροκίνητα οχήματα, από τα οποία 12 θα είναι πλήρως ηλεκτρικά. Σήμερα, και στην έκθεση της Φρανκφούρτης, θα δείτε το πρωτότυπο του πρώτου ηλεκτρικού ΜΙΝΙ παραγωγής, που θα κυκλοφορήσει το 2019. Όπως έχουμε ανακοινώσει, θα παρουσιάσουμε το πρώτο μοντέλο του ‘πυρήνα’ της BMW (το X3) σε μορφή BEV το 2020. Στο μέλλον, όλες οι πλήρως ηλεκτρικές BMW θα ανήκουν στη BMW i. Το ίδιο ισχύει και για το X3. Έχουμε ανακοινώσει το BMW iNEXT – η επόμενη αιχμή του δόρατος της καινοτομίας – για το 2021. Στο φετινή έκθεση, θα αποκαλύψουμε ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην πορεία μας για την ηλεκτροκίνηση. Είναι το όραμά μας για ένα 4θυρο, πλήρως ηλεκτρικό όχημα ανάμεσα στο i3 και i8. Είναι ένα όραμα που θέλουμε να πραγματοποιηθεί στο προβλέψιμο μέλλον και ένα ακόμα βήμα στη δέσμευσή μας για βιώσιμη μετακίνηση.» newsbeast loading…

