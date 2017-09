Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Με κοινή επιστολή τους προς τον διευθύνοντα σύμβουλο του Ομίλου της Volkswagen, οι αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία των καταναλωτών και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την καλούν να επισκευάσει άμεσα όλα τα αυτοκίνητα που εμπλέκονται στο σκάνδαλο «dieselgate». Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, η Volkswagen δεσμεύτηκε να επισκευάσει όλα τα εμπλεκόμενα αυτοκίνητα έως το φθινόπωρο του 2017. Σήμερα, οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών, υπό την ηγεσία της ολλανδικής αρχής για την προστασία των καταναλωτών και των αγορών (ACM), καλούν τη Volkswagen να επιβεβαιώσει, εντός ενός μήνα, ότι αυτό το σχέδιο θα τηρηθεί. Απαιτούν πλήρη διαφάνεια στην εν λόγω διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης λεπτομερούς αναφοράς σχετικά με τις ενέργειες που έχουν γίνει και όσες απομένει να γίνουν.



«Ενεργώντας από κοινού, οι αρχές προστασίας των καταναλωτών μπορούν να διασφαλίσουν ότι η νομοθεσία της ΕΕ για τους καταναλωτές τηρείται παντού στην Ένωση. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την αντιμετώπιση πανευρωπαϊκών προβλημάτων, όπως στην υπόθεση της Volkswagen, η οποία αφορά περισσότερους από 8 εκατομμύρια καταναλωτές σε διάφορα κράτη-μέλη» δήλωσε η αρμόδια για τη δικαιοσύνη, τους καταναλωτές και την ισότητα των φύλων επίτροπος, Βιέρα Γιούροβα. Η Volkswagen θα πρέπει να ενημερώσει ατομικά τους καταναλωτές σχετικά με την επισκευή, το συντομότερο δυνατόν. Ο Όμιλος θα πρέπει να παράσχει στους καταναλωτές επαρκείς πληροφορίες, ούτως ώστε να μπορέσουν να λάβουν τεκμηριωμένη απόφαση. Σύμφωνα με την Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, σε αυτές τις πληροφορίες πρέπει να περιλαμβάνονται: Οι ακριβείς και σαφείς λόγοι για τους οποίους το αυτοκίνητο πρέπει να επισκευαστεί.

Ό,τι περιλαμβάνει η επισκευή.

Ό,τι πρέπει να κάνουν οι ίδιοι για να επισκευαστεί το αυτοκίνητό τους.

Ό,τι ενδέχεται να συμβεί ή θα συμβεί εάν δεν πάνε το αυτοκίνητό τους για επισκευή.

Σε ποια κράτη-μέλη τα μη επισκευασμένα αυτοκίνητα θα σταματήσουν να είναι τεχνικώς ικανά προς κυκλοφορία και πότε αυτό θα συμβεί. Επίσης, προβλέπεται: Ενημέρωση των ιδιοκτητών μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και των καταναλωτών εκτός αντιπροσωπειών Volkswagen. Όσον αφορά τους καταναλωτές που έχουν αγοράσει τα οχήματά τους εκτός αντιπροσωπείας Volkswagen ή τα συντηρούν εκτός αντιπροσωπείας (π.χ. μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, αυτοκίνητα που αγοράστηκαν απευθείας από εισαγωγείς), η Volkswagen θα πρέπει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ενημερωθούν οι εν λόγω ιδιοκτήτες αυτοκινήτων.

Στήριξη προς τους αντιπροσώπους αυτοκινήτων στη διαδικασία επισκευής. Αν και η ευθύνη για την εξασφάλιση της συμμόρφωσης τύπου αυτοκινήτου βαρύνει τους κατασκευαστές, βάσει της Οδηγίας σχετικά με την πώληση και τις εγγυήσεις καταναλωτικών αγαθών, ο πωλητής ευθύνεται για κάθε ελάττωμα που υπάρχει κατά τον χρόνο παράδοσης των αγαθών. Οι αρχές ζητούν από τη Volkswagen να χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο, ώστε να διευκολυνθεί το έργο των αντιπροσώπων αυτοκινήτων.

Παράταση της διαδικασίας επισκευής. Οι αρχές της ΕΕ για την προστασία των καταναλωτών ζητούν από τη Volkswagen να επιβεβαιώσει το χρονοδιάγραμμα εντός του οποίου όλα τα αυτοκίνητα θα έχουν επισκευαστεί. Σε περίπτωση που η διαδικασία επισκευής δεν ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2017, η Volkswagen θα πρέπει να δεσμευτεί ότι θα παρατείνει την περίοδο δωρεάν επισκευής του λογισμικού για όσο διάστημα είναι αναγκαίο, προκειμένου να τηρήσει την υποχρέωσή της να διασφαλίσει ότι όλα τα οχήματα είναι σύμφωνα με το δίκαιο της ΕΕ για τους καταναλωτές. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Σεπτέμβριος 9th, 2017 at 15:00 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.