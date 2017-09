Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Ελλάδα είναι ΕΔΩ!



Έχοντας αφήσει για τα καλά πίσω της την πολύ μέτρια εικόνα της πρώτης φάσης, η «επίσημη αγαπημένη» κυριάρχησε κόντρα στη Λιθουανία, την οποία νίκησε 77-64 και πανηγυρικά πήρε την πρόκριση στους «8» του Ευρωμπάσκετ, όπου περιμένει μία εκ των Ρωσίας ή Κροατίας, την ερχόμενη Τετάρτη (13/9)! Μέσα από την εξαιρετική τους άμυνα, οι παίκτες του Κώστα Μίσσα έκαναν «πάρτι» σχεδόν καθ’ όλη τη διάρκεια του ματς, φτάνοντας ακόμη και στο +17. Μάλιστα, οι διεθνείς δεν πτοήθηκαν ούτε από την αντεπίθεση της Lietuva στο τέλος, που έφτασε στους τέσσερις πόντους (59-63), παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για την επόμενη φάση και βλέποντας τετράδα ύστερα από οκτώ χρόνια! Άλλο ένα μεγάλο και.. ηγετικό ματς από τον Σλούκα με 21 πόντους, με τον Καλάθη να ήταν σταθερά εκεί με 14 πόντους και 6 ασίστ, με τους Μπουρούση και Παπανικολάου να ήταν εξίσου εξαιρετικοί με 11 πόντους ο καθένας. Από την ομάδα του Αντομάιτις πρώτος σκόρερ ήταν ο Κουζμίνσκας με 20 πόντους, με τον Βαλαντσιούνας να κάνει νταμπλ-νταμπλ με 13 πόντους και 15 ριμπάουντ. Το ματς Ακριβώς την ίδια πεντάδα, με αυτή που είχε στα τρία προηγούμενα παιχνίδια, ξεκίνησε η Ελλάδα και συγκεκριμένα με τους Παπαγιάννη, Πρίντεζη, Παπανικολάου, Σλούκα και Καλάθη. Από πολύ νωρίς το παιχνίδι απέκτησε πολύ γρήγορο ρυθμό, με την Εθνική μας να ανταποκρίνεται και με το παραπάνω και με τον Πρίντεζη να ξεκινάει «καυτός» είχε από νωρίς το προβάδισμα (6-10). Μάλιστα, με τον Παπαγιάννη να είχε «κλειδώσει» τον Βαλαντσιούνας για τα καλά και τον Καλάθη να… ενεργοποιείται, η Ελλάδα έφτασε ακόμη και στο +8 (9-17). Η αντίδραση της «Lietuva» ήρθε με τον σέντερ των Ράπτορς (14-17), αλλά η απάντηση των διεθνών μας ήταν άμεση, με τους Παπανικολάου και Παππά να στέλνουν την Ελλάδα στο +11 (14-25), περίπου ένα λεπτό πριν το τέλος. Την τελευταία… λέξη της περιόδου είπε ο Ουλανόβας, ο οποίος με τρίποντο διαμόρφωσε το 17-25. Με καλή άμυνα και ένα τρίποντο του Παπανικολάου, η Εθνική μας πήγε ξανά στο +11 (17-28), στο ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Ωστόσο, στη συνέχεια οι παίκτες του Μίσσα άρχισαν τα λάθη, με αποτέλεσμα να χάσουν τον ρυθμό τους και με τον Κουζμίνσκας από την άλλη να «ζεσταίνεται», η διαφορά έπεσε (23-28), στα μισά. Ύστερα από περίπου πέντε λεπτά βρήκε ξανά τον δρόμο προς το καλάθι η Ελλάδα (23-30), με τους Λιθουανούς όμως να πλησιάζουν ακόμη περισσότερο, χτυπώντας μέσα από το καλάθι (27-30). Εκεί, ήταν η σειρά του Σλούκα να «μιλήσει» για την «επίσημη αγαπημένη», δίνοντάς της «ανάσα» έξι πόντων (29-35), με τον Καλάθη να την στέλνει στα αποδυτήρια με το +7 (30-37). Με την ίδια προσήλωση και συγκέντρωση στην άμυνα μπήκε και στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου η Ελλάδα, με αποτέλεσμα να διατηρείται σε μία απόσταση… ασφαλείας (32-41), στα πρώτα τέσσερα λεπτά. Μάλιστα, στη συνέχεια τα πράγματα έγιναν ακόμη καλύτερα, καθώς ο Σλούκας πήρε… φωτιά από την περιφέρεια και με 11 σερί δικούς του πόντους η Εθνική μας πήγε στο +16 (36-52), στα τέσσερα λεπτά πριν το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου. Οι παίκτες του Μίσσα έκαναν ό,τι ήθελαν στο παρκέ με τη διαφορά να εκτοξεύεται στο +17 (40-57), στα τρία λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περιόδου. Οι Λιθουανοί αντέδρασαν με ένα 8-0 για να πλησιάσουν στο -9 (48-57), αλλά ο Μπουρούσης φώναξε βροντερό «παρών», δίνοντας στην «επίσημη αγαπημένη» διαφορά 13 πόντων στο τέλος του δεκαλέπτου.

Στην αρχή της τέταρτης περιόδου, ο Παπανικολάου έστειλε την Εθνική στο +15 (48-63). Ωστόσο, από εκείνο το σημείο και έπειτα, βγήκε η κούραση στην Ελλάδα με τη Λιθουανία να το εκμεταλλεύεται απόλυτα και να τρέχει ένα σερί 11-0, πλησιάζοντας στους τέσσερις πόντους (59-63), στα μισά. Όμως, οι παίκτες του Μίσσα όχι μόνο δεν πανικοβλήθηκαν, αλλά μέσα από την εξαιρετική τους άμυνα και με μεγάλα καλάθια των Μπουρούση, Αντετοκούνμπο και Σλούκα, η διαφορά εκτοξεύθηκε στο +12 (61-73), στα 2:30’’ πριν τη λήξη. Αντίθετα, οι παίκτες του Αντομάιτις τα… έχασαν τελείως, με το ελληνικό… πάρτι να συνεχίζεται για το +16 (61-77) και εκεί ουσιαστικά να «κλειδώνει» τη νίκη, η οποία ήρθε με το τελικό και πανηγυρικό 77-64! Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-37, 48-61, 64-77 Λιθουανία (Αντομάιτις): Καλνιέτις 11 (1), Γιουσκεβίτσιους, Ματσιούλις 5 (1), Γκετσεβίτσιους, Βαλαντσιούνας 13 (15 ριμπ.), Κουζμίνσκας 20 (1), Μοτιεγιούνας 1, Μιλάκνις 1, Γκριγκόνις 7 (1), Γκουντάιτις, Ουλανόβας 7 (1). Ελλάδα (Μίσσας): Καλάθης 14 (2), Μπουρούσης 11 (1τρ., 8 ριμπ.), Σλούκας 21 (5), Παππάς 3, Παπαγιάννης 4, Πρίντεζης 8 (1), Παπανικολάου 11 (1), Μάντζαρης, Παπαπέτρου, Μπόγρης, Αντετοκούνμπο 5 (1). sport-fm

