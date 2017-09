Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

kids athletics



Η Γυμναστική Ένωση Γρεβενών διοργανώνει διήμερη εκδήλωση το Σ/Κ 9 και 10 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών, θέλοντας μέσα από τη διαδικασία του παιχνιδιού (kids athletics) να φέρει τα παιδιά σε μια πρώτη επαφή με το στίβο και τα μυστικά του.

Οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν, να παίξουν και να ευχαριστηθούν. Θα είναι μαζί μας όλοι οι πρωταθλητές μας με επικεφαλής τον Μίλτο Τεντόγλου που θα μιλήσει και θα φωτογραφηθεί με τα παιδιά, ενώ θα υπάρχουν ξεχωριστές εκπλήξεις και δώρα.

Σας περιμένουμε όλους



Γυμναστική Ένωση Γρεβενών

