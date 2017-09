Σεπτέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Σημαντικά μικρότερο κίνδυνο να εκδηλώσουν καρδιαγγειακά νοσήματα και να χάσουν τη ζωή τους εξαιτίας τους διατρέχουν όσοι έχουν έστω μέτρια φυσική κατάσταση, σε σύγκριση με όσους δεν γυμνάζονται ποτέ, όπως καταδεικνύουν πολλές κλινικές μελέτες. Για τις ευεργετικές συνέπειες της καθημερινής άσκησης, η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας-Αγγείων (ΕΕΧΘΚΑ), διοργανώνει την εκδήλωση «Βήματα καρδιάς-Ανάσες Ζωής», με κεντρικό μήνυμα «περπατήστε μαζί μας-προλαμβάνετε τα καρδιαγγειακά νοσήματα» και στόχο την ενημέρωση για τα οφέλη της βάδισης ως μέσο αποκατάστασης χειρουργηθέντων καρδιοπαθών, πρόληψης διαφόρων παθολογιών, καθώς επίσης και για θέματα που σχετίζονται με τη σωστή διατροφή και την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017, στις 11:00, στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και περιλαμβάνει χρήσιμες συμβουλές υγείας, ενώ θα ακολουθήσει περίπατος κατά μήκος του Θωρηκτού Αβέρωφ.



Βάδιση: Πολύτιμο και χωρίς παρενέργειες φάρμακο, που σώζει ζωές Σύμφωνα με τους ειδικούς, η καρδιά είναι ο πιο σκληρός μυς του ανθρώπινου σώματος και προκειμένου να παραμείνει υγιής, χρειάζεται «καθαρές» στεφανιαίες αρτηρίες. Η βάδιση βοηθά σε αυτήν την κατεύθυνση με δύο τρόπους: Αυξάνει την υψηλής πυκνότητας χοληστερόλη (HDL, η λεγόμενη «καλή χοληστερίνη»), η οποία συμβάλλει στη μείωση των επιπέδων της «κακής χοληστερίνης» (LDL χοληστερόλη). Η LDL χοληστερόλη ευθύνεται για την αρτηριοσκλήρυνση, δηλαδή τη συσσώρευση λιπωδών ιζημάτων στα εσωτερικά τοιχώματα των στεφανιαίων αρτηριών που τους προκαλούν στένωση και ευθύνονται για τη στεφανιαία νόσο.

Συμβάλλει στη μείωση της αρτηριακής πίεσης. Αυτή η μείωση φθάνει τα 3,8 mmHg όσον αφορά τη συστολική πίεση (είναι ο μεγάλος αριθμός στη μέτρηση) και τα 2,8 mmHg όσον αφορά τη διαστολική πίεση (είναι ο μικρός αριθμός στη μέτρηση). Οι μειώσεις έχουν ως αποτέλεσμα να μειώνεται κατά 30-40% ο κίνδυνος εκδηλώσεως καρδιαγγειακών νοσημάτων και κατά 63% ο κίνδυνος ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου. Ευεργετικές συνέπειες στην αντιγήρανση Παράλληλα, έχει ευεργετική δράση σε μία σειρά άλλων ζητημάτων, π.χ. μειώνει περισσότερο από το μισό (έως και 58%) τον κίνδυνο ανάπτυξης σακχαρώδους διαβήτη, σε προδιαβητικούς ασθενείς, συνδυαζόμενη με απώλεια βάρους, έχει ευεργετικές συνέπειες στην αντιγήρανση προσφέροντας επιπλέον χρόνια ζωής, μειώνει το σωματικό βάρος, καθώς καταστέλλει κατά 50% τη δράση 12 γονιδίων που τείνουν να μας οδηγούν σε παχυσαρκία. Επιπλέον, η βάδιση προλαμβάνει ή και θεραπεύει την κατάθλιψη, μειώνει τη γεροντική άνοια και φέρνει ευεξία σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα. «Ο σύγχρονος τρόπος διαβίωσης, η χρήση αυτοκινήτου και η κακή ποιότητα διατροφής, οδηγούν σε συνεχή αύξηση του μέσου σωματικού βάρους τον γενικό πληθυσμό και η άσκηση πρέπει να συστήνεται σε κάθε άτομο που προσέρχεται στον γιατρό για σχετικά προβλήματα υγείας. Τα καρδιαγγειακά νοσήματα στοιχίζουν κάθε χρόνο τη ζωή εκατομμυρίων ανθρώπων, παγκοσμίως, παρόλο που η επιστήμη έχει κάνει σημαντικά βήματα προόδου, τόσο σε διαγνωστικό, όσο και σε θεραπευτικό επίπεδο», τονίζει η Ελληνική Εταιρεία Χειρουργών Θώρακος, Καρδίας-Αγγείων.



«Βήματα καρδιάς-Ανάσες Ζωής»



Το σημείο εκκίνησης του περιπάτου είναι το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και η διαδρομή που θα ακολουθηθεί θα είναι από το ΚΠΙΣΝ έως και το Θωρηκτό Αβέρωφ, με επιστροφή στον τόπο εκκίνησης (συνολικά 5 χιλιόμετρα).

Επίσης, θα προβλέπονται και μικρότερες διαδρομές 1.000 και 2.000 μέτρων. Κατά μήκος των διαδρομών θα υπάρχουν σταθμοί υποστήριξης, με ιατρικές υπηρεσίες και παροχή νερού/αθλητικών ποτών/χυμών. Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να βρίσκονται στην Κέντρο Πολιτισμό Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος 30 λεπτά πριν από τις 11:00 για να παραλάβουν το T-shirt του περιπάτου, ενώ μετά το πέρας της εκδήλωσης θα χορηγηθεί σε όλους πιστοποιητικό συμμετοχής. ΑΠΕ-ΜΠΕ

