Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνέντευξη στον Δημοσιογράφο Απόστολο Γαϊτάνη, και στην τηλεόραση του FLASH, έδωσε ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Νέας Δημοκρατίας Μακάριος Λαζαρίδης, όπου μιλά για όλες τις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις αλλά και για τους υποψηφίους Βουλευτές του κόμματος…



This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8th, 2017 at 16:08 and is filed under ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.