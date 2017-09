Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τον λόφο της Πνύκας επέλεξε ο Εμανουέλ Μακρόν για να κάνει την ομιλία του για το μέλλον της Ευρώπης, αντί να μιλήσει στη βουλή, όπως έκαναν οι προκάτοχοί του Φρανσουά Ολάντ και Νικολά Σαρκοζί. Παίρνοντας το λόγο, ο γάλλος πρόεδρος έκανε την έκπληξη: μίλησε στα ελληνικά, δείχνοντας τις γνώσεις του στην ελληνική φιλολογία και την αγάπη του για τα ελληνικά γράμματα. «Σε αυτό το μέρος οι Αθηναίοι επινόησαν την Δημοκρατία. Το γεγονός ότι παίρνω τον λόγο εδώ στο ίδιο μέρος ενώπιον σας, το ξέρω, είναι ένα πολύ μεγάλο προνόμιο,. Γι’ αυτό ευχαριστώ θερμά την κυβέρνηση και τις Αρχές αλλά ιδιαίτερα τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα που με κάλεσε να μιλήσω από εδώ!» είπε σε άψογα ελληνικά ο γάλλος πρόεδρος και καταχειροκροτήθηκε από τους παρευρισκομένους. «Έχουμε εμπιστοσύνη οι μεν στους δε στην Ευρώπη;», διερωτήθηκε επικαλούμενος τον Περικλή και πρόσθεσε: «Η ελληνική κρίση δεν αφορούσε μόνο την Ελλάδα. Είναι μια αποτυχία της Ευρώπης».



Η ομιλία Μακρόν Στην ανάγκη επανεκκίνησης της Ευρώπης, με τολμηρές αλλαγές, σημείωσε ο Πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμανουέλ Μακρόν κατά την ομιλία του στον λόφο της Πνύκας, μιλώντας για περισσότερη και πιο δημοκρατική Ευρώπη και προτείνοντας έναν οδικό χάρτη για το μέλλον της. Την ανάγκη να προωθηθεί ο διάλογος για «ένα νέο συμβόλαιο Δημοκρατίας στην Ευρώπη» ώστε να επανέλθουν η αλληλεγγύη και η ισονομία μεταξύ των κρατών και των πολιτών τόνισε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας. Μιλώντας στα ελληνικά ξεκίνησε την ομιλία του ο Γάλλος Πρόεδρος ο οποίος εξέφρασε το θαυμασμό του στην Αθηναϊκή Δημοκρατία σημειώνοντας ότι «εδώ οι Αθηναίοι πήραν το ρίσκο να αναθέσουν την ευθύνη των αποφάσεων στους πολλούς. Τι κάναμε εμείς οι Ευρωπαίοι για τη Δημοκρατία; Έλεγε ο Περικλής τις σχέσεις μας με την πολιτεία τις διέπει η ελευθερία και δεν πρέπει να υπάρχει καχυποψία στις καθημερινές μας σχέσεις. Θέλω να σας μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας. Στην Ευρώπη σήμερα η εμπιστοσύνη απειλείται. Η ελληνική κρίση αφορά την Ευρώπη. Είναι μία αποτυχία της Ευρώπης. Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη; Πρέπει να υποχωρήσουμε και να περνάμε από τη μία κρίση στην άλλη; Αυτό θα ήταν διπλό λάθος. Η Ευρώπη οικοδομήθηκε ξεπερνώντας πολέμους. Η Ευρώπη ήταν και είναι μεταμόρφωση. Αυτοί που θέλουν να την εγκλωβίσουν σε μία άκαμπτη ταυτότητα δεν γνωρίζουν». «Ο κόσμος χρειάζεται την Ευρώπη. Το να σχεδιάσουμε το τέλος της θα ήταν αυτοκτονία. Θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να επανεκκινήσουμε την Ευρώπη» πρόσθεσε ο Εμανουέλ Μακρόν. Ο Γάλλος Πρόεδρος υποστήριξε ότι χρειάζεται επανάκτηση της κυριαρχίας. «Αυτό θεωρώ προτεραιότητα. Θέλω να διαλέξουμε τους τρόπους που θα οικοδομήσουμε το μέλλον. Η εθνική κυριαρχία δεν θα πρέπει να είναι μόνο όργανο στα χέρια αυτών που θέλουν να πολεμήσουν την Ευρώπη. Η πραγματική εθνική κυριαρχία πρέπει να οικοδομηθεί μέσα στην Ευρώπη. Που μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας» τόνισε και σημείωσε ότι «οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από τα κράτη και τα έθνη, κοιτάξτε την κλιματική αλλαγή, την οικονομική κρίση, τη μετανάστευση, την τρομοκρατία. Σήμερα όλα αμφισβητούνται. Απέναντι στις νέες απειλές και την οικονομική κρίση ποια είναι η προστασία; Είναι δυνατόν να προστατευτεί ένα κράτος μόνο του; Η σωστή κλίμακα για να προστατευτούμε είναι η Ευρώπη». Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομική κρίση υπογράμμισε ότι «πολλές φορές στην Ευρώπη είπαμε ψέματα. Είπαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει χωρίς μεταρρυθμίσεις και αλλαγές. Ποιος πλήρωσε τα ψέματα; Ο ελληνικός λαός και όχι αυτοί που τα είπαν. Έχουμε ρήγματα στον κοινωνικό ιστό γιατί χάσαμε τον άξονα στον οποίο λειτουργούσαμε. Ένα είδος εμφυλίου πολέμου. Προτιμήσαμε να επιμένουμε στις προδοσίες και στις διαφορές. Πώς μπορεί η Ευρώπη να γίνει μία δύναμη που θα προασπίζεται τις αξίες μας έναντι αυταρχικών καθεστώτων; Να συνδυάσουμε την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα». Ο Γάλλος Πρόεδρος πρότεινε ένα οδικό χάρτη για την οικοδόμηση της Ευρώπης της επόμενης 10ετίας. «Από την αρχή του 2018 να υποβάλουμε τους νέους στόχους και επιθυμώ οι στόχοι να στηριχτούν σε όλα τα κράτη – μέλη. Να γίνει διαβούλευση έξι μηνών σε όλα τα μέλη με τη συμμετοχή των πολιτών» είπε και πρόσθεσε: «πρέπει να φτιάξουμε ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης για όλους αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό δεν υπάρχει. Η ουσία δεν είναι να λατρεύει κανείς τους κανόνες. Δεν θα γίνει τίποτα με την καχυποψία. Οι προδοσίες της ευρωπαϊκής ιδέας έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη. Εμείς οι Ευρωπαίοι μοιραζόμαστε μία κοινή μοίρα και θα πρέπει να ξαναβρούμε αυτή την κατεύθυνση για να ξαναπετύχουμε την εμπιστοσύνη». «Είναι ευθύνη της δικής μας γενιάς να δώσουμε μία δυνατή Ευρώπη στους νέους. Πολλοί θα μου πουν να αλλάξουμε τα άρθρα, τη συνθήκη. Όλα αυτά μας κάνουν να χανόμαστε στον λαβύρινθο. Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αυτό που δεν φοβήθηκαν οι προηγούμενες γενιές» τόνισε ο Εμανουέλ Μακρόν και έκλεισε την ομιλία του με στίχους του Γιώργου Σεφέρη: Για να ζήσεις ένα θαύμα, πρέπει να σπείρεις το αίμα σου στις οχτώ γωνιές των ανέμων. Γιατί το θαύμα δεν είναι πουθενά, παρά κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες των ανθρώπων». Η ομιλία Τσίπρα Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αφού καλωσόρισε τον Πρόεδρο της Γαλλίας, στον τόπο που η δημοκρατία έκανε τα πρώτα της βήματα και άναψε τη φλόγα για να φωτίσει όλη την οικουμένη τόνισε: στέλνουμε ένα μήνυμα σε ολόκληρο τον κόσμο. Είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τον διάλογο για ένα νέο συμβόλαιο δημοκρατίας και αλληλεγγύης. Για μια επανίδρυση. Ισονομία μεταξύ των πολιτών και των κρατών». Σημείωσε ότι η πρόσφατη χρηματοπιστωτική κρίση μετεξελίχθηκε σε κρίση δημοκρατίας και κρίση πολιτικής. Διέβρωσε τη δημοκρατική νομιμοποίηση της ευρωπαϊκής ενοποίησης. Διεύρυνε τις ανισότητες όχι μόνο μεταξύ των κρατών μελών αλλά και μεταξύ των πολιτών στο εσωτερικό των κρατών μελών Και απομάκρυνε την Ευρώπη από τις ιδρυτικές της αξίες και τόνισε: «Αυτή η Ευρώπη δεν μας αξίζει. Αυτή την Ευρώπη θέλουμε να την αλλάξουμε. Αυτή την Ευρώπη πρέπει να την αλλάξουμε». Υποστήριξε ότι χρειαζόμαστε μια περισσότερο δημοκρατική Ευρώπη και γι’ αυτό το λόγο είναι αναγκαίος ο εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης. «Πιστεύω πως πρέπει και μπορούμε να αναχαιτίσουμε το φορολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Και, παράλληλα, να επιτρέψουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο στις εθνικές κυβερνήσεις, ώστε να τηρούν τους κοινούς κανόνες αλλά ταυτόχρονα να έχουν και τη δυνατότητα να εφαρμόσουν το πρόγραμμα με βάση το οποίο έχουν εκλεγεί. Γιατί η δημοσιονομική πολιτική δεν πρέπει να αμφισβητεί την αρχή της λαϊκής κυριαρχίας, αλλά να βρίσκεται διαρκώς σε πλαίσιο διαφάνειας και λογοδοσίας, ιδιαίτερα δε, σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των δημόσιων πόρων» τόνισε ο πρωθυπουργός. «Σε αυτό το προγραμματικό πλαίσιο, θα μπορούσε πράγματι να έχει ουσιαστικό ρόλο ένας υπουργός Οικονομικών της Ευρωζώνης, που θα υπόκειται όμως σε δημοκρατική λογοδοσία, όπως ο κάθε υπουργός Οικονομικών στην Ευρώπη. Και θα είναι επιφορτισμένος με τη διαχείριση των κοινών εργαλείων πολιτικής» είπε. Αναφερόμενος στην κοινωνική πολιτική της Ευρώπης σημείωσε ότι «όσο χρειαζόμαστε έναν υπουργό οικονομικών, άλλο τόσο χρειαζόμαστε και έναν υπουργό κοινωνικής συνοχής της ευρωζώνης. Γιατί η απουσία αξιόπιστων δεσμεύσεων σε κοινωνικούς στόχους δεν είναι μια απλή τεχνοκρατική στρέβλωση» και πρόσθεσε «Γι’ αυτό είναι ζωτική ανάγκη να συγκροτήσουμε έναν πολιτικά και νομικά ισχυρό Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων. Έναν πυλώνα, όχι απλή διακήρυξη δικαιωμάτων και προθέσεων». Μιλώντας για την ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου της δημοκρατίας, του ελέγχου και της λογοδοσίας προς στους ευρωπαίους πολίτες υπογράμμισε ότι «δε μπορεί μόνο ο υπουργός οικονομικών ή ο υπουργός της κοινωνικής συνοχής της ευρωζώνης, να αποφασίζουν πίσω από κλειστές πόρτες. Αλλά να υπόκεινται στο διαρκή δημοκρατικό έλεγχο και λογοδοσία. Πράγμα που συνεπάγεται και τη συγκρότηση ενός Κοινοβουλίου της Ευρωζώνης, όχι με διακοσμητικό, αλλά με αποφασιστικό ρόλο, ισχυρότερο από τον αντίστοιχο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Ο Αλέξης Τσίπρας ολοκλήρωσε την ομιλία του σημειώνοντας ότι η σημερινή Ευρώπη δεν έχει μέλλον και υπογράμμισε ότι «Με ενότητα, στοχασμό, θάρρος, δημοκρατική θέληση, και με σημαία τις αξίες της αθηναϊκής δημοκρατίας, της γαλλικής επανάστασης και του ευρωπαϊκού διαφωτισμού, οφείλουμε να την αλλάξουμε. Να δώσουμε την ειρηνική μάχη για να την αλλάξουμε. Πρέπει και μπορούμε. Και αξίζει το κόπο να αγωνιστούμε για να το πετύχουμε». Αποσπάσματα της ομιλίας Μακρόν: Εδώ στην Πνύκα υπήρχε ελεύθερη συζήτηση, δημόσιος διάλογος, αντίλογος. θέλω να σας μιλήσω τη γλώσσα της αλήθειας. Στην Ευρώπη σήμερα η εθνική κυριαρχία, η δημοκρατία, η εμπιστοσύνη απειλούνται.

Η Ελλάδα μπήκε στην ευρωπαϊκή κοινότητα γυρνώντας τη σελίδα της δικτατορίας. Η Ευρώπη ήταν και είναι μεταμόρφωση και αυτή που θέλουν να την εγκλωβίσουν σε μία ταυτότητα άκαμπτη δε γνωρίζουν ότι αυτή τη μεταμόρφωση πρέπει να τη συνεχίσουμε. Θα ήταν λάθος να εγκαταλείψουμε το ευρωπαϊκό ιδεώδες.

Οι ιδρυτές της ΕΕ δημιούργησαν ένα χώρο ελευθερίας. Η Ευρώπη είναι μία μοναδική εναλλακτική λύση. Αλλά εάν συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε, θα είμαστε η γενιά που αναλαμβάνει την ευθύνη του θανάτου της Ευρώπης.

Πιστεύουμε σε μία κυριαρχία που μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Πιστεύω στην εθνική και ευρωπαϊκή κυριαρχία. Γιατί οι προκλήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν πια από κράτη μέλη. κοιτάξτε την Κλιματική αλλαγή, κοιτάξτε την προσφυγική κρίση

Απέναντι σε αυτές τις νέες απειλές, στην οικονομική κρίση, ποια είναι η προστασία;

Μπορεί να προστατευθεί ένα έθνος μόνο του; Βεβαίως το έθνος πρέπει να αποφασίζει, αλλά η σωστή κλίμακα για να προστατευθούμε είναι η Ευρωπαϊκή για να μη μας επιβάλουν οι πιο ισχυροί -οι Αμερικάνοι σήμερα, οι Κινέζοι αύριο- την άποψη τους.

Θα προλάβουμε τις νέες μεταναστευτικές ροές, με την ενίσχυση και ανάπτυξη της Αφρικής

Οι τρομοκράτες ένα πράγμα περιμένουν να συρρικνωθούμε και να φοβηθούμε

Να στηρίξουμε την ευρωπαϊκή κυριαρχία, να προστατεύσουμε τους κανόνες μας

Να πούμε με ταπεινότητα οτι στην Ευρώπη και την Ευρωζώνη βασιστήκαμε συχνά σε ψέμματα

Λίγα είναι τα έθνη που έχουν τόσο βαθιά ενσωματώσει τον πολιτισμό τους. Είναι αξίες που έχουν δημιουργήσει την Ευρώπη.

Είναι σημαντικό ότι βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Θα ήθελα να ακούσω τον χώρο που βρισκόμαστε. Εδώ η πόλη της Αθήνας δημιούργησε τη νέα της πορεία. Τι έχουμε κάνει εμείς οι Ευρωπαίοι με τη δική μας κυριαρχία; Εδώ οι Αθηναίοι πήραν το ρίσκο να αναθέσουν την ευθύνη των αποφάσεων στους πολλούς.

Τι κάναμε εμείς οι Ευρωπαίοι για τη Δημοκρατία; Έλεγε ο Περικλής τις σχέσεις μας με την πολιτεία τις διέπει η ελευθερία και δεν πρέπει να υπάρχει καχυποψία στις καθημερινές μας σχέσεις.

Θέλω να σας μιλήσω με τη γλώσσα της αλήθειας. Στην Ευρώπη σήμερα η εμπιστοσύνη απειλείται.

Η ελληνική κρίση αφορά την Ευρώπη. Είναι μία αποτυχία της Ευρώπης.

Πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτή τη μάχη; Πρέπει να υποχωρήσουμε και να περνάμε από τη μία κρίση στην άλλη; Αυτό θα ήταν διπλό λάθος. Η Ευρώπη οικοδομήθηκε ξεπερνώντας πολέμους.

Η Ευρώπη ήταν και είναι μεταμόρφωση. Αυτοί που θέλουν να την εγκλωβίσουν σε μία άκαμπτη ταυτότητα δεν γνωρίζουν.

Η παλαιά τάξη σιγά σιγά διαλύεται. Κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η νέα τάξη. Σε αυτόν τον κόσμο με νέες απειλές και κινδύνους. Χώρες που θεωρούσαμε κυρίαρχες υποχωρούν και νέες εμφανίζονται.

Συνεχίζουμε στην Ευρώπη να ζούμε σε ασφαλές λιμάνι που μιλάμε για ελευθερία και δικαιοσύνη. Ο κόσμος χρειάζεται την Ευρώπη. Το να σχεδιάσουμε το τέλος της θα ήταν αυτοκτονία. Θα πρέπει να βρούμε τη δύναμη να επανεκκινήσουμε την Ευρώπη. Οι ιδρυτές δημιούργησαν έναν χώρο ειρήνης και ελευθερίας. Η Ευρώπη είναι μία μοναδική εναλλακτική λύση. Αν συνεχίσουμε να εθελοτυφλούμε θα είμαστε η γενιά που θα αναλάβει την ευθύνη του θανάτου της Ευρώπης.

Η άλλη λύση που θέλω να σας προτείνω είναι η ανάκαμψη που θα στηρίζεται σε αυστηρή κριτική. Πρέπει να τη βελτιώσουμε να την ξαναδημιουργήσουμε. Όχι τεχνοκρατία, όχι γραφειοκρατία. Πρέπει να ξαναβρούμε την ελπίδα.

Επανάκτηση της κυριαρχίας . Αυτό θεωρώ προτεραιότητα. Θέλω να διαλέξουμε τους τρόπους που θα οικοδομήσουμε το μέλλον.

Η εθνική κυριαρχία δεν θα πρέπει να είναι μόνο όργανο στα χέρια αυτών που θέλουν να πολεμήσουν την Ευρώπη. Η πραγματική εθνική κυριαρχία πρέπει να οικοδομηθεί μέσα στην Ευρώπη. Που μας επιτρέπει να ενώσουμε τις δυνάμεις μας.

Ο ελληνικός λαός πλήρωσε τα ψέματα ότι μπορεί να ζήσει όπως στο Βερολίνο και στη διάρκεια της κρίσης επωμίστηκε το βάρος.

Πολλές φορές στην Ευρώπη είπαμε ψέματα.

Είπαμε ότι η Ελλάδα μπορεί να συνεχίσει χωρίς μεταρρυθμίσεις και αλλαγές.

Ποιος πλήρωσε τα ψέματα; Ο ελληνικός λαός και όχι αυτά που τα είπαν.

Έχουμε ρήγματα στον κοινωνικό ιστό γιατί χάσαμε τον άξονα στον οποίο λειτουργούσαμε. Ένα είδος εμφυλίου πολέμου. Προτιμήσαμε να επιμένουμε στις προδοσίες και στις διαφορές.

Πώς μπορεί η Ευρώπη να γίνει μία δύναμη που θα προασπίζεται τις αξίες μας έναντι αυταρχικών καθεστώτων; Να συνδυάσουμε την αλληλεγγύη και την υπευθυνότητα.

Τι υποσχεθήκαμε στους νέους της Ελλάδας τα τελευταία χρόνια; Λιτότητα και ανεργία .

Τους είχαμε προβάλει όμορφο μέλλον στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Αλλά αρχικά είχαμε υποσχεθεί ότι μπορούν να ζήσουν όμορφα και στην Ελλάδα. Αυτό πρέπει να γίνει και αυτό είναι η ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Πώς είναι δυνατόν να ασχολείται η Ευρώπη με όλες τις πτυχές της καθημερινότητας χωρίς να ακούει τους πολίτες. Θέλουμε η Ευρώπη να ζήσει .

Επιθυμώ ο οδικός χάρτης που θα προτείνω για την οικοδόμηση της Ευρώπης της επόμενης 10ετίας να μην είναι μία συνθήκη που θα διαπραγματευτούμε πίσω από κλειστές πόρτες.

Από την αρχή του 2018 να υποβάλουμε τους νέους στόχους και επιθυμώ οι στόχοι να στηριχτούν σε όλα τα κράτη – μέλη.

Να γίνει διαβούλευση έξι μηνών σε όλα τα μέλη με τη συμμετοχή των πολιτών.

Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στον λόφο της Πνύκας τον τόπο που επικράτησε ο διάλογος και η εποικοδομητική κριτική.

Επιθυμώ το α’ εξάμηνο του 2018 να επανέλθουμε στην ουσία αυτού που επινοήθηκε εδώ.

Και μετά από έξι μήνες να γίνει η σύνθεση των προτάσεων και να φτάσουμε σε μία νέα Ευρώπη για τα επόμενα 10 – 15 χρόνια.

Αυτή είναι η φιλοδοξία μου, μία νέα μέθοδος. Είναι ευθύνη της δικής μας γενιάς να δώσουμε μία δυνατή Ευρώπη στους νέους.

Πολλοί θα μου πουν να αλλάξουμε τα άρθρα, τη συνθήκη.

Όλα αυτά μας κάνουν να χανόμαστε στον λαβύρινθο.

Δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αυτό που δεν φοβήθηκαν οι προηγούμενες γενιές.

Δημοκρατία, κυριαρχία, πολιτισμός, οι τρεις ελπίδες που θέλω να προσφέρω στους νέους της Ευρώπης

Εμείς οι Ευρωπαίοι είμαστε οι πολίτες μίας Βαβέλ. Ας ξαναβρούμε τη φιλοδοξία του πολιτισμού μέσω της οποίας θα ξαναβρούμε την εμπιστοσύνη.

Η δύναμη του διαλόγου μας χρειάζεται. Περισσότερη δημοκρατία στην καθημερινή μας ζωή. Πρέπει να φτιάξουμε ένα κοινοβούλιο της Ευρωζώνης για όλους αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Αυτό δεν υπάρχει.

Η ουσία δεν είναι να λατρεύει κανείς τους κανόνες. Δεν θα γίνει τίποτα με την καχυποψία. Οι προδοσίες της ευρωπαϊκής ιδέας έχουν διαβρώσει την εμπιστοσύνη.

Εμείς οι Ευρωπαίοι μοιραζόμαστε μία κοινή μοίρα και θα πρέπει να ξαναβρούμε αυτή την κατεύθυνση για να ξαναπετύχουμε την εμπιστοσύνη.

Όποιοι κι αν είμαστε και από όπου και αν προερχόμαστε το θαύμα αυτού του λόφου μας ανήκει, μας εμπνέει.

Ο Παρθενώνας είναι ένας καθρέφτης. Αναγνωρίζουμε όλοι τον εαυτό μας.

Υπάρχει μία μυστική Ελλάδα που βρίσκεται στην καρδιά όλων των δυτικών ανθρώπων. Το ευρωπαϊκό πρότυπο μας ενώνει. Αυτό που μας ενώνει είναι ο πολιτισμός μας.

Θα επανέλθουμε σε κλίμα εμπιστοσύνης μέσω του πολιτισμού.

Όχι μέσα από κανόνες. Πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι.

Η Ευρώπη των πολλών γλωσσών και του πολιτισμού να ξαναδημιουργηθεί.

Πρέπει να υπερασπιστούμε την πολιτιστική μας κληρονομιά είναι το ευρωπαϊκό μας μέλλον.

Θα πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ σύντομα μία ευρωπαϊκή συνέλευση για τον πολιτισμό.

Προτείνω αυτή η συνέλευση να ξεκινήσει από την Αθήνα.

Αυτό που ελπίζουμε εξαρτάται από εμάς – Σας το υπόσχομαι, θα πετύχουμε.

Θέλω να σας παρουσιάσω μία πρόκληση. Να συζητήσουμε αν σας φοβίζει η ευρωπαϊκή φιλοδοξία.

Είναι πολύ ευχάριστο να κοιτάει κανείς προς τα πίσω, κοιτάξτε μπροστά, στηρίξτε μία φιλοδοξία μίας ισχυρής Ευρώπης. Σας υπόσχομαι ότι θα πετύχουμε.

Έκλεισε την ομιλία του με στίχους του Γιώργου Σεφέρη.

«Για να ζήσεις ένα θαύμα, πρέπει να σπείρεις το αίμα σου στις οχτώ γωνιές των ανέμων. Γιατί το θαύμα δεν είναι πουθενά, παρά κυκλοφορεί μέσα στις φλέβες των ανθρώπων». Οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν όρθιοι τον Γάλλο Πρόεδρο:

Η ομιλία Τσίπρα στην Πνύκα «Με μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε τον Εμανουέλ Μακρόν στην Πνύκα όπου η Δημοκρατία έκανε τα πρώτα της βήματα. Εδώ που δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο από τα θαύματα του αρχαίου πολιτισμού», τόνισε νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας. «Η παρουσία μας εδώ αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, που ξεπερνά τα σύνορα της Ελλάδας και της Ευρώπης. Γιατί αυτή η γωνιά της γης ακτινοβολεί ιστορία», πρόσθεσε ο Πρωθυπουργός. Δεν είναι μόνο δική μας διαπίστωση ότι η πρόσφατη κρίση μετεξελίχθηκε σε κρίση δημοκρατίας. Διεύρυνε τις ανισότητες μεταξύ των κρατών μελών και των πολιτών, απομάκρυνε την Ευρώπη από τις ιδρυτικές της αξίες.

Περάσαμε από την Ευρώπη των πολιτών, στην Ευρώπη των τραπεζών «Είναι η σωφροσύνη που μας επιβάλλει σήμερα να αναστοχαστουμε πάνω στην ιστορία και να σχεδιάσουμε ξανά το μέλλον της Ευρώπης. Διότι σήμερα δεν αμφιβάλλει πια κανείς ότι αυτή είναι η πολιτική και ηθική υποχρέωση της δικής μας γενιάς Εμανουέλ», είπε ο κ. Τσίπρας απευθυνόμενος στον Γάλλο Πρόεδρο. Και συμπλήρωσε: Η Ευρώπη χρειάζεται να αλλάξει εάν θέλει να επιζήσει. Η αδράνεια θα σημάνει και την παρακμή της. Αναγκαίος ο εκδημοκρατισμός της Ευρωζώνης «Να σχεδιάσουμε και να παρουσιάσουμε στους λαούς μας ένα φιλόδοξο σχέδιο για το κοινό μας αύριο που θα έχει θεμέλια στις κοινές αξίες του χθες και θα απαντά στις ανάγκες του σήμερα. Οι ευρωπαϊκοί υπερεθνικοί θεσμοί στους οποίους εκχωρείται η δημοκρατία από κράτη- μέλη, να καταστούν υπερεθνικοί θεσμοί δημοκρατικής εκπροσώπησης», τόνισε μεταξύ άλλων ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος έκανε λόγο για αναγκαίο εκδημοκρατισμό της Ευρωζώνης. Πρέπει να αναχαιτίσουμε φορολογικό ανταγωνισμό ανάμεσα στα μέλη και να επιτρέψουμε περισσότερο δημοσιονομικό χώρο στις κυβερνήσεις, για να τηρούν στόχους αλλά και να εφαρμόζουν πρόγραμμα για το οποίο έχουν εκλεγεί

Θα πρέπει να έχουμε κοινά εργαλεία πολιτικής. Κοινό προϋπολογισμό. Κοινό τρόπο διαχείρισης του χρέους των κρατών-μελών

Σήμερα έχουμε κανονες αυστηρούς που όμως δεν ισχύουν για όλους

Να υπάρξει κοινοβουλιο Ευρωζώνης με ουσιαστικό ρολο και αναλογική εκπροσώπηση απο κράτη μέλη της Ευρωζώνης Το ζεύγος Μακρόν παρακολουθεί την ομιλία του Ελληνα πρωθυπουργού: Στην εκδήλωση στον ιερό χώρο της Πνύκας παραβρέθηκαν ο πρόεδρος της ΝΔ Κυριάκος Μητσοτάκης, η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Φώφη Γεννηματά, ο επικεφαλής του Ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, το σύνολο του υπουργικού συμβουλίου, διπλωμάτες καθώς και παιδιά από το Γαλλικό σχολείο. Μακρόν ο ευρωπαίος Η εφημερίδα Liberation σχολίασε τον συμβολισμό της επίσκεψης και την ομιλία Μακρόν στην Πνύκα: «Ο Γάλλος πρόεδρος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη δύο ημερών στην Ελλάδα. Το βράδυ της Πέμπτης θα εκφωνήσει ομιλία για το μέλλον της Ευρώπης. Αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει μείζων μεταρρύθμιση της ΕΕ πριν από τις γερμανικές εκλογές της 24ης Σεπτεμβρίου. Ο Εμανουέλ Μακρόν πιστεύει ότι «ο κόσμος έχει στρέψει τα μάτια στη Γαλλία». Γιατί, όπως πιστεύει, «η μεταμόρφωση» της Γαλλίας είναι κάτι που επιθυμούν οι πολίτες της και τον εξέλεξαν Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και επιπλέον, προσδοκούν «τη μεταμόρφωση της Ευρώπης με συναίνεση, προϋπόθεση για μια νέα παγκόσμια τάξη».

Αυτά έλεγε ο Γάλλος πρόεδρος στις 29 Αυγούστου στο προεδρικό μέγαρο. Αυτά θα πει και απόψε στην Αθήνα, όπου θα γίνει δεκτός από τον Έλληνα πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα. Η σκηνοθεσία αναμένεται να είναι εντυπωσιακή: μόλις θα πέφτει η νύχτα, ο Μακρόν θα μιλήσει στην Πνύκα, στον μικρό λόφο όπου άλλοτε συνεδρίαζε η Εκκλησία του Δήμου, εκεί που κάποτε ο Σωκράτης ήπιε το κώνειο. Θα βρεθεί, δηλαδή, στην καρδιά του λίκνου της δημοκρατίας του ευρωπαϊκού πολιτισμού.

Σίγουρα ο Εμανουέλ Μακρόν θα μπορούσε να είχε επιλέξει να μιλήσει στην ελληνική Βουλή, όπως είχαν κάνει στο παρελθόν ο Φρανσουά Ολάντ και ο Νικολά Σαρκοζί. Αλλά ο Μακρόν για να εκφωνήσει το «μήνυμα εμπιστοσύνης» στους λαούς της Ευρώπης, έπρεπε να βρει ένα άλλο μέρος, εξηγεί το περιβάλλον του. Με κίνδυνο να φανεί αλαζόνας, ο Μακρόν δεν κάνει πίσω όταν πρόκειται για ισχυρά σύμβολα. Ακόμη και το βράδυ της εκλογικής του νίκης επέλεξε το Λούβρο για να γιορτάσει την εκλογή του.

Ετσι, αναμένουμε στην Αθήνα την ομιλία του «Ευρωπαίου» Μακρόν. Οι συνεργάτες του επισημαίνουν ότι θέλει «να σηματοδοτήσει συμβολικά ότι μια σελίδα γυρίζει», η σελίδα της μακράς ευρωπαϊκής κρίσης, της οποίας η Ελλάδα ήταν το επίκεντρο. Επίδειξη ευρωπαϊκής πίστης

Ο Γάλλος πρόεδρος θα επισημάνει ότι η Ελλάδα, αφού έχασε από το 2008 περίπου το 1/4 του ΑΕΠ της, επιστρέφει σταδιακά στην ανάπτυξη, η οποία μπορεί να φθάσει και το 1,8% το 2017. Ο Γάλλος πρόεδρος θα επισημάνει ότι «οι θυσίες» φέρνουν αποτελέσματα: θα πρόκειται για ένα έμμεσο μήνυμα στους Γάλλους συνταξιούχους να υπομείνουν την αύξηση 1,7% του ΦΠΑ. Οι Ελληνες συνταξιούχοι μάτωσαν επί 8 χρόνια λιτότητας και δεν έχουν δει ακόμη την ανάπτυξη που τους υποσχέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος δεν τα πάει καλά στις δημοσκοπήσεις, όπως εξάλλου και ο Μακρόν». iefimerida

