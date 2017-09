Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία αναψυκτικών ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την πώληση αναψυκτικών σε όλα τα σχολεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τα τέλη του 2018. Το εν λόγω εγχείρημα χαιρέτισαν εκπρόσωποι του τομέα της υγείας, αναφέροντας ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περισσότερες δράσεις για την προώθηση της υγιεινής διατροφής στα σχολεία. Η απόφαση της UNESDA αφορά στον τερματισμό όλων των πωλήσεων αναψυκτικών σε δημοτικά σχολεία και των σχετικών διαφημίσεων που απευθύνονται σε ανήλικους κάτω των 12 ετών και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής, η οποία περιλαμβάνει ως κεντρικό στόχο τη μείωση της ζάχαρης στα αναψυκτικά κατά 10% έως το 2020. Ο πρόεδρος της UNESDA, Stanislas de Gramont, δήλωσε ότι η απόφαση «θα διασφαλίσει ότι η βιομηχανία μας δεν θα παρέχει αναψυκτικά με πρόσθετα σάκχαρα στους νέους στη διάρκεια της σχολικής ημέρας».



Από την πλευρά τους, οι οργανώσεις προστασίας καταναλωτών δήλωσαν ότι ενθαρρύνονται από τη συγκεκριμένη απόφαση. «Τα αναψυκτικά δεν έχουν θέση σε ένα υγιές σχολικό περιβάλλον», τόνισε στη EURACTIV η εκπρόσωπος της ευρωπαϊκής οργάνωσης καταναλωτών BEUC, Emma Calvert. Μεταξύ 2000 και 2015 η UNESDA πέτυχε μείωση της περιεκτικότητας ζάχαρης στα προϊόντα κατά 12%. UNESDA: Μείωση ζάχαρης 10% από τα αναψυκτικά για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας Στη σταδιακή διαδικασία αφαίρεσης της προστιθέμενης ζάχαρης από τα αναψυκτικά και την εισαγωγή «αρνητικών θερμίδων» έχει επικεντρωθεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία αναψυκτικών. Οι παραγωγοί αναψυκτικών της ευρωπαϊκής οργάνωσης UNESDA, πέτυχαν κατά μέσο όρο μείωση των θερμίδων στα προϊόντα τους κατά 12% μεταξύ του 2000 και του 2015. Αντιμετώπιση της παχυσαρκίας στην Ευρώπη Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), η παιδική παχυσαρκία αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα δημόσιας υγείας του αιώνα, αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης καρδιακών παθήσεων, του διαβήτη και διαφόρων μορφών καρκίνου. Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε ενέργεια και η έλλειψη σωματικής άσκησης θεωρούνται γενεσιουργός αιτία της παχυσαρκίας στα παιδιά. Σε σχετική έκθεσή του για το 2017, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι: «Η πρόσληψη σακχάρων προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία, όσον αφορά το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία». Ο αντιπρόεδρος της PepsiCo και μέλος της UNESDA, Cesar Melo, δήλωσε χαρακτηριστικά ότι «τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούν ένα ιδιαίτερο κοινό που χρήζει προσοχής. Έχουμε πλήρη επίγνωση του ρόλου μας, προκειμένου να επιτρέψουμε στους νέους καταναλωτές να προβαίνουν σε υγιεινές επιλογές».



Επιπλέον, η κ. Calvert πρόσθεσε, ότι πρέπει να υπάρξουν συντονισμένες δράσεις, ώστε οι αυτόματοι πωλητές τροφίμων να περιλαμβάνουν φρούτα και δημητριακά ολικής αλέσεως. Τα όρια της αυτορρύθμισης Η UNESDA δήλωσε ότι η απόφασή της να σταματήσει η προβολή διαφημίσεων σε ανήλικους οδήγησε σε μείωση των πωλήσεων αναψυκτικών στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης από 54% του συνόλου το 2006, σε 38% το 2015. Ακόμη, η BEUC απηύθυνε έκκληση προς τις κυβερνήσεις της ΕΕ να προχωρήσουν στην επιβολή δεσμευτικών κανόνων. newsbeast loading…

