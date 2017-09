Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Την πεποίθηση ότι η Ελλάδα θα μπορεί να χρηματοδοτείται από τις αγορές, αν συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις εξέφρασε ο γενικός διευθυντής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ. Με συνέντευξή του στην εφημερίδα Hessische / Niedersächsische Allgemeine (ΗΝΑ) ο κ. Ρέγκλινγκ σημείωσε ότι η επιτυχής έκδοση ομολόγου από την Ελλάδα αποτελεί μια πρώτη ένδειξη ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειές της, δήλωσε ο γενικός διευθυντής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ΕΜΣ), σε συνέντευξή του στην εφημερίδα ) Κλάους Ρέγκλινγκ.



Απαντώντας στην ερώτηση πότε θα είναι η Ελλάδα σε θέση να επιστρέψει στην αγορά κεφαλαίων, ο Ρέγκλινγκ δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει ήδη εκδώσει επιτυχώς ένα πρώτο ομόλογο τον Ιούλιο. Αυτό ήταν μία πρώτη ένδειξη ότι οι επενδυτές αναγνωρίζουν τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. «Εάν η κυβέρνηση εμμείνει στη μεταρρυθμιστική ατζέντα έως το τέλος του προγράμματος του ΕΜΣ και μετά, τότε είμαι πεπεισμένος ότι θα αφήσει πίσω την κρίση και θα μπορεί να χρηματοδοτείται και πάλι από την αγορά – όπως οι άλλες χώρες που ήταν σε πρόγραμμα, η Ιρλανδία, η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Κύπρος». Ο επικεφαλής του ΕΜΣ τόνισε ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα στην Ελλάδα ήταν πάνω από 15% του ΑΕΠ το 2009, ενώ σήμερα η χώρα έχει ένα μικρό πλεόνασμα στον προϋπολογισμό της, όπως η Γερμανία. «Αυτό κατέστη δυνατό μόνο επειδή οι Έλληνες αποδέχθηκαν επώδυνες περικοπές», είπε. «Τις μεταρρυθμίσεις που έγιναν στην Ελλάδα θα ήταν δύσκολο να τις φαντασθεί κανείς στη Γερμανία», τόνισε, προσθέτοντας:



«Οι μισθοί στο δημόσιο και οι συντάξεις μειώθηκαν κατά περίπου ένα τρίτο, ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων μειώθηκε σημαντικά. Η έκταση, όμως, των προβλημάτων στην Ελλάδα είναι πολύ μεγαλύτερη από αλλού. Για τον λόγο αυτό, η Αθήνα πρέπει να εφαρμόσει την ατζέντα των μεταρρυθμίσεων με αποφασιστικό τρόπο έως το τέλος του προγράμματος του ΕΜΣ τον Αύγουστο του 2018 και μετά». Ερωτηθείς, αν η διάσωση του ευρώ είναι για τον ίδιο πιο σημαντική από κάθε τι άλλο, ο Ρέγκλινγκ απάντησε: «Καθώς η Γερμανία είναι μία εξαγωγική οικονομία στην καρδιά της Ευρώπης, επωφελείται από το ευρώ όσο καμία άλλη χώρα. Εάν η Ευρωζώνη τα πάει καλά, η Γερμανία τα πάει καλά. Για τον λόγο αυτό, είναι στο ίδιο συμφέρον της Γερμανίας η στήριξη των προσπαθειών του ΕΜΣ για τη σταθεροποίηση του ευρώ». Για τον ρόλο που θα είχε το ΔΝΤ στην Ευρώπη μετά τη μετατροπή του ΕΜΣ σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, όπως θέλουν η καγκελάριος και ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας, ο Ρέγκλινγκ δήλωσε ότι πιθανόν το ΔΝΤ δεν θα χρηματοδοτεί πλέον οικονομικά προγράμματα στην Ευρωζώνη, «αλλά θα συνέχιζε να έχει έναν κεντρικό ρόλο ως συντονιστής του παγκόσμιου νομισματικού συστήματος». iefimerida loading…

