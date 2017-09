Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Είναι μια πανεύκολη συνταγή που θα λατρέψουν όλοι και θα σας λύσει τα χέρια, είτε για γλυκό είτε για αλμυρό σνακ. Υλικά για 30 κρέπες 500 γραμμάρια αλεύρι

6 αυγά

50 γραμμάρια βούτυρο

1 λίτρο γάλα

Μια πρέζα αλάτι



Εκτέλεση Σε βαθύ μπολ βάλτε το αλεύρι, σπάστε τα αυγά στη μέση και ρίξτε μια πρέζα αλάτι

Ανακατέψτε απαλά με αυγοδάρτη, μην ενσωματώσετε το αλεύρι όλο μαζί για να μην κάνει χόνδρους

Ρίξτε λίγο από το γάλα, σε θερμοκρασία δωματίου

Συνεχίστε να ανακατεύετε με αυγοδάρτη ώσπου να ενσωματωθεί εντελώς το αλεύρι και το υπόλοιπο γάλα

Λιώστε το βούτυρο και προσθέστε το στο μπολ, ανακατέψτε

Αφήστε το μείγμα να ξεκουραστεί για 2 ώρες στο ψυγείο

Οταν ξεκουραστεί, ζεστάνετε καλά ένα ρηχό τηγάνι (ή την ειδική κρεπιέρα) με ελάχιστο λάδι

Με το κουτάλι ρίξτε λίγο μείγμα στο τηγάνι και απλώστε το σε ευθεία

Το τηγάνι πρέπει να είναι πραγματικά ζεστό (όχι να καεί), αλλά η φωτιά μέτρια

Γυρίστε την κρέπα με σπάτουλα και από την άλλη μεριά -Οσο περισσότερο ψηθεί, τόσο πιο τραγανή θα είναι

Σχηματίστε βουναλάκι με τις κρέπες, όπως τις βγάζετε από το τηγάνι και σκεπάστε τις με άλλο πιάτο ή με αλουμινόχαρτο, ώστε να μην ξεραίνονται και να διατηρούνται ζεστές Καταναλώστε τις γλυκές -Με μαρμελάδα, μερέντα, φλαμπέ με ρούμι ή Grand Marnier, σος σοκολάτας ή σαντιγύ, καραμελωμένα φρούτα, φρέσκα φρούτα Καταναλώστε τις αλμυρές -Σαν σάντουιτς, με τηγανητό αυγό από πάνω, με σαλάτες, ομελέτα, ζαμπόν κλπ



Αν δεν θέλετε να τρώτε τόσο λευκό και επεξεργασμένο αλεύρι, κάντε κρέπες με αλεύρι ολικής, βιολογικό: iefimerida loading…

