Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Δύο από τους μεγαλύτερους γαλλικούς κολοσσούς, Kering και LVMH, που εκπροσωπούν μεγάλα ονόματα της μόδας, όπως Gucci, Saint Laurent, Lοuis Vuitton και Dior, αποφάσισαν να σταματήσουν να προσλαμβάνουν ανορεξικά μοντέλα σε όλο τον κόσμο. H απόφαση αυτή πάρθηκε μετά από ένα «καταστατικό χάρτη για τις σχέσεις εργασίας και την ευρωστία των μοντέλων» που δόθηκε στη δημοσιότητα σήμερα ως απάντηση στη συνεχιζόμενη κριτική πως η βιομηχανία της μόδας ενθαρρύνει τις διατροφικές διαταραχές.



Ο νέος χάρτης που δημιουργήθηκε, παραμονή της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης και της έναρξης των ντεφιλέ, καταργεί το μέγεθος 32 που χρησιμοποιείται από ορισμένους σχεδιαστές και προβλέπει ότι «κανένα μοντέλο ηλικίας μικρότερης των 16 ετών δεν θα προσλαμβάνεται για να μετάσχει σε επιδείξεις ή φωτογραφήσεις μόδας εκπροσωπώντας ενηλίκους». Τα μέτρα αυτά ελήφθησαν έπειτα από τα απανωτά σκάνδαλα γύρω από την ανορεξία και τις διαταραχές διατροφής στον χώρο της μόδας με αποτέλεσμα μεγάλοι γαλλικοί οίκοι να αποφασίσουν να πάρουν δραστικά μέτρα και να «εξορίσουν» από τις πασαρέλες τους δια παντός τα πολύ αδύνατα μοντέλα. «Θέλαμε να προχωρήσουμε γρήγορα και να καταφέρουμε καίριο πλήγμα, ώστε τα πράγματα όντως να κινηθούν και να προσπαθήσουμε να προτρέψουμε στον μέγιστο βαθμό τους άλλους παράγοντες του επαγγέλματος να μας ακολουθήσουν», δήλωσε στο AFP ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Kering Φρανσουά-Ανρί Πινό. Ο Αντουάν Αρνό, μέλος του διοικητικού συμβουλίου του LVMH και γιος του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Μπερνάρ Αρνό χαιρέτισε τον κανονισμό αυτόν που «αλλάζει πράγματι τα δεδομένα». Από τον περασμένο Μάιο ένας νέος νόμος στην Γαλλία θέτει ως προαπαιτούμενο τα μοντέλα να διαθέτουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό με σκοπό να περιορίσει τα ολοένα αυξανόμενα κρούσματα ανορεξίας, βουλιμίας και άλλων διατροφικών διαταραχών.



Εν όψει της Εβδομάδας Μόδας της Νέας Υόρκης, οι δύο γαλλικοί κολοσσοί αποκάλυψαν ότι δεν θα συμπεριλάβουν στα σόου των οίκων μοντέλα που φορούν το αμερικανικό νούμερο «μηδέν» ή το γαλλικό «32» ή το «XXS» και θα χρησιμοποιήσουν γυναίκες από το νούμερο 34 και πάνω, ενώ αντιστοίχως οι άντρες θα ξεκινούν από το νούμερο 44. bovary loading…

