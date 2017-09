Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Και ενώ εκείνη λατρεύει να ανεβάζει σέξι φωτογραφίες της στα social media, στα παιδιά της προσπαθεί να διδάξει πως «οι εικόνες δεν είναι και τόσο σημαντικές για τη ζωή». Από τη μία βέβαια μπορεί να πει κανείς πως σαν μητέρα το μόνο που θέλει είναι προστατεύσει τα τέσσερα παιδιά της από τους κινδύνους του διαδικτύου, από την άλλη όμως οι συνεχόμενες αποκαλυπτικές αναρτήσεις της στα social media μόνο το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλει μπορεί να έχουν.



Όπως η ίδια αποκάλυψε σε συνέντευξή της στο περιοδικό «Stylist » αυτό που προσπαθεί να διδάξει στα παιδιά της είναι να σέβονται τον εαυτό τους. «Θέλουν να ανεβάζουν φωτογραφίες στα social media και μου λένε: «με αυτή τη φωτογραφία θα έχω περισσότερα like» και εγώ τους εξηγώ πως κάποιος μπορεί να τους κάνει like για λάθος λόγους και ότι μία φωτογραφία δεν είναι και τόσο σημαντική».



Βέβαια η διάσημη Γερμανίδα καλλονή άλλα λέει στα παιδιά της και άλλα κάνει, καθώς το Instagram της είναι γεμάτο με βίντεο και φωτογραφίες της από την καθημερινή της ζωή. Με λίγα λόγια η Heidi Klum αναιρεί τον ίδιο της εαυτό.… bovary loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Σεπτέμβριος 8th, 2017 at 23:03 and is filed under ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.