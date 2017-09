Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

H Eυρωπαϊκή Επιτροπή χαιρέτισε την ομιλία του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στον λόφο της Πνύκας, στην Αθήνα, ιδιαίτερα αυτά που δήλωσε αναφορικά με το όραμά του για το μέλλον της Ευρώπης.



«Χαιρετίζουμε τη δυναμική παρέμβαση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, στον λόφο της Πνύκας στην Αθήνα» δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, σημειώνοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ήταν αυτή που ξεκίνησε τη συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ.



O κ. Σχοινάς υπενθύμισε ότι αυτό που ήθελε και πέτυχε η Επιτροπή ήταν η συζήτηση για το μέλλον της ΕΕ να μη γίνει απλώς ένα θέμα επιτρόπων ή της «ευρωπαϊκής φούσκας», αλλά ένα θέμα ανοιχτό προς διάλογο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. «Παρακολουθούμε όλες τις συζητήσεις που αφορούν το μέλλον της ΕΕ και τις χαιρετίζουμε, γιατί αυτό ακριβώς θέλουμε να δούμε: Να εντατικοποιηθεί η συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης» σημείωσε. ΑΠΕ loading…

