Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε ποσοστό 74,5%, οι Έλληνες (τρεις στους τέσσερις) συμφωνούν ότι πρέπει να γίνει δικαστική διερεύνηση των εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από τα κομμουνιστικά καθεστώτα, κατά το πρότυπο της διερεύνησης των εγκλημάτων του ναζισμού που έγινε αμέσως μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτό προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε για λογαριασμό του iefimerida.gr το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας για τον ολοκληρωτισμό και τη σύγχρονη ευρωπαϊκή ιστορία, στον απόηχο του θορύβου που προκλήθηκε από την απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης να μην πάρει μέρος στη διάσκεψη της Εσθονίας, κατά την οποία 8 κράτη-μέλη της ΕΕ ζήτησαν τη δικαστική διερεύνηση των εγκλημάτων των κομμουνιστικών καθεστώτων, εξομοιώνοντάς τα κατά κάποιο τρόπο με τον ναζισμό. Από την έρευνα προκύπτει επίσης ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι Έλληνες (σε ποσοστό 96%, από τα υψηλότερα στην Ευρώπη) θεωρούν ότι το ναζιστικό καθεστώς δεν σεβόταν την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια και θεωρούν επίσης (σε ποσοστό 98,5%) ότι προκάλεσε εκατομμύρια νεκρούς. Επίσης υψηλά είναι και τα ποσοστά της αρνητικής αποτίμησης του σταλινισμού, έστω κι αν δεν φθάνουν αυτά του ναζισμού. Τρεις στους τέσσερις ερωτώμενους (76%) απάντησαν ότι η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν δεν σεβόταν την ανθρώπινη ελευθερία και αξιοπρέπεια, ένα 78,5% θεωρεί ότι και ο σταλινισμός προκάλεσε εκατομμύρια νεκρούς, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό (72,5%) διατυπώνει την άποψη ότι γενικώς τα ανά τον κόσμο κομμουνιστικά καθεστώτα ευθύνονται για τον βίαιο θάνατο εκατομμυρίων ανθρώπων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν επίσης οι τοποθετήσεις των ερωτώμενων σε ό,τι αφορά τη σύγκριση μεταξύ των ναζιστικών (και φασιστικών) καθεστώτων και των κομμουνιστικών. Ένας στους τρεις (33%) απάντησε ότι ναζιστικά και κομμουνιστικά καθεστώτα μοιάζουν πολύ μεταξύ τους, ενώ ένα 46% δηλώνει ότι έχουν ομοιότητες αλλά έχουν και διαφορές, διαμορφώνοντας τελικά ένα σημαντικό 80% που βρίσκει ομοιότητες (πολλές ή λιγότερες) μεταξύ ναζισμού και κομμουνιστικών καθεστώτων. Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί ότι η ελληνική κοινωνία στην πλειονότητά της δείχνει να μη γνωρίζει σημαντικές πτυχές της σύγχρονης ευρωπαϊκής ιστορίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην ερώτηση της έρευνας «το έτος 1940 η ναζιστική Γερμανία του Χίτλερ και η Σοβιετική Ένωση του Στάλιν ήταν σύμμαχοι ή σε πόλεμο;», ένα εντυπωσιακό 57,5% απάντησε ότι τα δύο κράτη ήταν σε πόλεμο και μόλις το 29% είπε το σωστό, ότι δηλαδή ήταν σύμμαχοι! Και το ακόμη πιο απογοητευτικό είναι ότι η άγνοια μεταξύ των νεότερων ηλικιών ερωτώμενων είναι απαισιόδοξα πολύ μεγαλύτερη… Ιστορικά γεγονότα

Ισχυρισμοί για ολοκληρωτικά καθεστώτα Εκτίμηση ομοιοτήτων και διάφορων

Διερεύνηση εγκλημάτων που διαπράχθηκαν από κομμουνιστικά καθεστώτα iefimerida

