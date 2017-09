Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Το πρωινό αποτελεί το πρώτο γεύμα της ημέρας ωστόσο πολλοί άνθρωποι δεν έχουν συνηθίσει να τρώνε αφού ξυπνήσουν. Έτσι το σώμα τους έχει μάθει να μην εκδηλώνει το αίσθημα της πείνας για πολλές ώρες μέχρι να βρεθούν μπροστά σε κάποια λιχουδιά.



Το αποτέλεσμα; Τσιμπολόγημα ή/και υπερφαγία. Ακολούθησε τις παρακάτω συμβουλές για να εντάξεις εύκολα το πρωινό στην καθημερινότητά σου καθώς αποτελεί τη βάση της υγιεινής διατροφής. Συμβουλές Απόφυγε να υπερκαταναλώσεις φαγητό το προηγούμενο βράδυ και φρόντισε το τελευταίο σου γεύμα να απέχει τουλάχιστον 2 ώρες μέχρι να κοιμηθείς Βάλε το σταδιακά στην καθημερινότητά σου. Ξεκίνα με κάτι μικρό όπως κάποιο φρούτο, 1 ποτήρι γάλα, μια μπάρα δημητριακών με σιτάρι και βρώμη ολικής άλεσης ή 1-2 κριτσίνια. Πρόσθεσε σταδιακά τρόφιμα από άλλες ομάδες τροφίμων όπως 1 γιαούρτι με μειωμένα λιπαρά ή κάποιο τυρί με μειωμένα λιπαρά. Με τον τρόπο αυτό, αργά και σταθερά μαθαίνεις μια καινούρια συνήθεια! Βάλε σαν στόχο την πρώτη εβδομάδα να έχεις 2 ημέρες πρωινό. Την επόμενη τρεις κοκ. Κάθε εβδομάδα, πρόσθεσε μία επιπλέον ημέρα. Εφοδίασε την τσάντα ή το αμάξι σου με εύκολες και γρήγορες επιλογές όπως κριτσίνια, μπάρες δημητριακών με σιτάρι και βρώμη ολικής άλεσης, σακουλάκια με αποξηραμένα φρούτα ή/και ξηρούς καρπούς, σακουλάκια με 2-3 μπισκότα ολικής άλεσης.

