Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αστυνομικοί των Υπηρεσιών Τροχαίας, Ασφάλειας και των Διευθύνσεων Αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησαν περισσότερες από -230- διαλέξεις σε μαθητές -Οι μαθητές ενημερώθηκαν σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, ναρκωτικών, διαδικτυακού σχολικού εκφοβισμού και ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο – Οι ενημερωτικές διαλέξεις έλαβαν χώρα σε σχολεία, σε Αστυνομικές Υπηρεσίες, αλλά και σε κατάλληλα διαμορφωμένους χώρους λ.χ. πάρκα κυκλοφοριακής αγωγής Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν -231- ενημερωτικές διαλέξεις από εξειδικευμένο και έμπειρο αστυνομικό προσωπικό των Υπηρεσιών της Δυτικής Μακεδονίας σε μαθητές των σχολείων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, κατά το σχολικό έτος 2016-2017.

Ειδικότερα, οι μαθητές καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ενημερώθηκαν από αστυνομικούς των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας για θέματα οδικής ασφάλειας, κυκλοφοριακής αγωγής, ναρκωτικών, διαδικτυακού σχολικού εκφοβισμού και ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο για την προστασία της σωματικής και ψυχικής τους υγείας. Παράλληλα, κατά τη έναρξη της σχολικής περιόδου, στο πλαίσιο λειτουργίας της Εμποροβιοτεχνικής και Γεωργικής Έκθεσης Δυτικής Μακεδονίας, λειτούργησε περίπτερο του Τμήματος Τροχαίας Κοζάνης, που επισκέφτηκαν συνολικά 4.000 μαθητές με τους γονείς τους και ενημερώθηκαν για την ασφαλή συμπεριφορά στο δρόμο. Ανάλογη δράση πρόκειται να πραγματοποιηθεί και το προσεχές χρονικό διάστημα με διαρκή στόχο την καλλιέργεια και εμπέδωση της κυκλοφοριακής και οδικής παιδείας.

Σημειώνεται ότι οι διαλέξεις σε μαθητές των σχολείων της Δυτικής Μακεδονίας θα συνεχίσουν να υλοποιούνται, με αμείωτη ένταση και τη νέα σχολική χρονιά με διαρκή στόχο την ενημέρωση, την προστασία και την ασφάλεια των μαθητών.

