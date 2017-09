Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Αυξημένη ζήτηση για ενοικίαση κατοικιών αλλά και μεσοσταθμική αύξηση στα ενοίκια καταγράφει πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς. Ενδιαφέρον σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, αποτελεί το γεγονός ότι μετά από την παρατεταμένη κρίση της ελληνικής κτηματαγοράς τα τελευταία χρόνια που επηρέασε και την πορεία των ενοικίων, οι τιμές σε πανελλαδική κλίμακα σημείωσαν μεσοσταθμική αύξηση 2,1% σε σύγκριση με πέρυσι, γεγονός που αποδεικνύει το αυξημένο ενδιαφέρον σε σχέση με τα προηγούμενα έτη.



Παρά τη μικρή αυτή αύξηση, το ύψος των ενοικίων σχεδόν σε ολόκληρη την επικράτεια παραμένει αρκετά προσιτό για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα διαπιστώνει η έρευνα, ενώ αν κάποιος πραγματοποιήσει ενδελεχή έρευνα με τη βοήθεια των ειδικών της κτηματαγοράς τότε μπορεί να βρει ακόμη χαμηλότερες τιμές. Σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, παρατηρείται αύξηση της ζήτησης στις περισσότερες περιοχές, ενώ σε κάποιες παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Μείωση εντοπίζεται σε ελάχιστες περιπτώσεις και αυτή είναι περιστασιακή. Τα μικρότερα σπίτια, ηλικίας έως 10-15 ετών κερδίζουν ολοένα και περισσότερο το ενδιαφέρον και έχουν περισσότερες πιθανότητες για ενοικίαση σε σύγκριση με τα υπόλοιπα καθώς για τη συγκεκριμένα κατηγορία παρατηρείται η μεγαλύτερη ζήτηση. Από τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί από συναλλαγές που πραγματοποιούν καθημερινά όλα τα γραφεία της RE/MAX πανελλαδικά, προσδιορίστηκε με ακρίβεια το προφίλ του ζητούμενου ακινήτου, τα χαρακτηριστικά που του προσδίδουν αξία, η τάση της ζήτησης και των τιμών και, τέλος, το ύψος των ενοικίων ανά τετραγωνικό μέτρο σε περιοχές της Αττικής, της Θεσσαλονίκης και της περιφέρειας. Το προφίλ του δημοφιλέστερου ακινήτου προς ενοικίαση Το προφίλ του δημοφιλέστερου ακινήτου διαφέρει από περιοχή σε περιοχή, αν και σε γενικές γραμμές όπως αναφέρθηκε στον πρόλογο η έρευνα της RE/MAX Ελλάς αποκάλυψε ότι στις περισσότερες περιοχές της χώρας προτιμούνται τα μικρά διαμερίσματα 1-2 υπνοδωματίων, μέχρι 20ετίας ή παλαιότερα αλλά ανακαινισμένα. Αττική Σε κάποιες περιοχές της Αττικής, όπως για παράδειγμα στη Νέα Σμύρνη, το Χαλάνδρι, το Μαρούσι, τα Βριλήσσια και την Αγία Παρασκευή, προτιμούνται διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, εμβαδού 80 – 90 τ.μ., ηλικίας έως 20 ετών, με μηνιαίο μίσθωμα 400 – 500 ευρώ. Κέντρο Αθήνας Σε περιοχές στο κέντρο της Αθήνας και κοντά στο κέντρο προτιμώνται διαμερίσματα 1 – 2 δωματίων, πλήρως ανακαινισμένα ανεξαρτήτου ηλικίας, επιφάνειας 40 – 70 τ.μ., με το ενοίκιο να διαμορφώνεται σε 350 – 450 ευρώ. Στις πιο οικονομικές περιοχές (π.χ. Κορυδαλλός και Νίκαια), προτιμούνται επίσης τα διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, με τα ενοίκια να διαμορφώνονται κάτω από 350 ευρώ το μήνα.



Βόρεια προάστια Τέλος, στις περιοχές των Βορείων Προαστίων (π.χ. Κηφισιά, Νέα Ερυθραία) ζητούνται μεζονέτες/μονοκατοικίες εμβαδού άνω των 150τ.μ., 20ετίας, με τιμές ενοικίων 1.000 έως 1.200 ευρώ, ενώ στις πλέον ακριβές περιοχές (Παλαιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Εκάλη) οι ενοικιαστές ενδιαφέρονται για μονοκατοικίες πολλών τετραγωνικών μέτρων (250 έως 400 τ.μ.) και το ύψος των ενοικίων κυμαίνεται από 1.500 έως 2.500 ευρώ. Θεσσαλονίκη Στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο και στις περιοχές κοντά στα Πανεπιστήμια, στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται τα διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου, που έχουν κατασκευαστεί μετά το έτος 2000, είναι σε καλή κατάσταση ή ανακαινισμένα, εμβαδού 40 έως 50 τετραγωνικών μέτρων. Οι τιμές ενοικίων για τα συγκεκριμένα ακίνητα κυμαίνονται από 250 έως 300 ευρώ. Στις ίδιες περιοχές υπάρχει ζήτηση και για διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων εμβαδού 70 έως 90 τ.μ. με το ύψος των ενοικίων να κυμαίνεται από 350 έως 450 ευρώ. Στις βόρειες & δυτικές συνοικίες (από Συκιές έως Κορδελιό) ζητούνται διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, επιφάνειας 70 έως 90 τ.μ., ηλικίας έως 20 ετών με τα ενοίκια να διαμορφώνονται 300 έως 350 ευρώ, ενώ στις πιο ακριβές περιοχές όπως είναι για παράδειγμα το Πανόραμα, η ζήτηση αφορά μεζονέτες, επιφάνειας περίπου 150 -180 τ.μ., ηλικίας έως 15ετών με τα ενοίκια να κυμαίνονται από 600 έως 700 ευρώ το μήνα. Περιφέρεια Στις περιφερειακές μεγάλες πόλεις όπως είναι ο Βόλος, η Λάρισα, η Πάτρα, τα Ιωάννινα, η Αλεξανδρούπολη καθώς και σε μικρότερες όπως η Ξάνθη και η Λαμία, οι ενοικιαστές αναζητούν κυρίως διαμερίσματα 1 υπνοδωματίου, 40-50 τ.μ., κάτω των 20 ετών σε τιμές ενοικίων από 180 έως 300 ευρώ το μήνα καθώς και 2 υπνοδωματίων, 70 έως 90 τ.μ., ηλικίας έως 20 ετών με τα ενοίκια να μην ξεπερνούν τα 400 ευρώ το μήνα. Σε άλλες πόλεις της περιφέρειας (π.χ. Καρδίτσα, Κόρινθος, Σπάρτη), η προτίμηση στρέφεται κυρίως σε διαμερίσματα 2 υπνοδωματίων, εμβαδού περίπου 80-100 τ.μ. και ηλικίας έως 20 ετών. Το ύψος των ενοικίων διαμορφώνεται στις παραπάνω περιοχές από 290 έως 350 ευρώ το μήνα. Τι ζητούν οι ενοικιαστές Τα χαρακτηριστικά εκείνα που κυριαρχούν στις προτιμήσεις των υποψήφιων ενοικιαστών και προσδίδουν αξία σε ένα ακίνητο προς ενοικίαση, σχετίζονται αφενός με την οικονομία και τη συντήρηση του και αφετέρου με παροχές που προσφέρουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της έρευνας, τα πλέον επιθυμητά χαρακτηριστικά τα οποία σχετίζονται με την οικονομία (θέρμανση & συντήρηση) και την ασφάλεια είναι η αυτόνομη θέρμανση (προτιμάται το φυσικό αέριο), τα κουφώματα αλουμινίου, τα χαμηλά κοινόχρηστα και η θέση σε υψηλό όροφο Ακολούθως, αυτά τα οποία σχετίζονται με το «ευ ζην» και την άνεση στην καθημερινότητα των ενοικιαστών είναι η ηλικία του ακινήτου ή η ανακαίνιση που έχει γίνει, η ύπαρξη ασανσέρ, η θέση στάθμευσης τα άνετα δωμάτια και η εγγύτητα σε μέσα μεταφοράς Οι τιμές των ενοικίων Οι τιμές των ενοικίων σε πανελλαδική κλίμακα σημείωσαν αύξηση σε σχέση με πέρυσι κατά 2,1%. Αναλυτικότερα, στην Αττική αυξήθηκαν κατά 2%, στη Θεσσαλονίκη κατά 1% και στην περιφέρεια κατά 5% (με μεγάλες όμως διαφορές από πόλη σε πόλη). Την μεγαλύτερη πτώση της τάξης του 5% παρουσίασαν οι τιμές στην Καρδίτσα ενώ στη Σπάρτη οι τιμές μειώθηκαν κατά 3% και στα Ιωάννινα κατά 2%. Στον αντίποδα, αξιόλογη αύξηση των τιμών των ενοικίων παρατηρήθηκε στην Πάτρα και στον Βόλο κατά 18% και στην Αλεξανδρούπολη κατά 7%. Μικρότερη άνοδος ύψους 2 έως 5% σημειώθηκε σε πόλεις όπως η Λάρισα, η Ξάνθη και η Λαμία, ενώ αμετάβλητα παρέμειναν τα ενοίκια στην Κόρινθο. Οι αυξημένες τιμές ενοικίασης κατοικιών που συναντώνται φέτος σε συγκεκριμένες περιοχές οφείλεται κυρίως σε παράγοντες όπως η υψηλή ζήτηση για ενοικίαση, η έλλειψη διαθέσιμων ακινήτων με χαρακτηριστικά που να ικανοποιούν τις ποιοτικές ανάγκες των ενδιαφερομένων αλλά και η νέα προσφιλή τάση βραχυχρόνιας τουριστικής μίσθωσης. Στην Αττική, η μεγαλύτερη πτώση εντοπίζεται στην περιοχή της Νέας Ερυθραίας (περίπου -5,5%), ενώ μείωση 3,5% συναντάται σε ακριβές περιοχές όπως είναι η Εκάλη και τό Ψυχικό με εξαίρεση το Νέο Ψυχικό όπου εκεί παρατηρήθηκε αύξηση 3%. Στο κέντρο της Αθήνας, οι τιμές παρέμειναν σταθερές, με εξαίρεση το Κολωνάκι όπου παρατηρήθηκε αύξηση 7,4%, το Νέο Κόσμο 5% και το Κουκάκι όπου υπήρξε η μεγαλύτερη αύξηση 17%. Ανοδικές ήταν οι τάσεις και στα νότια προάστια (+3,6%), με τις πιο σημαντικές αυξήσεις στις περιοχές Καλλιθέας και Νέας Σμύρνης (10% και 11% αντίστοιχα). Στις υπόλοιπες περιοχές (‘Αλιμος, Παλαιό Φάληρο, Γλυφάδα), η αύξηση ήταν περίπου 3 έως 3,5%. Στα δυτικά προάστια, οι τιμές κινήθηκαν σε ελαφρώς ανοδικά επίπεδα στις περισσότερες περιοχές (ποσοστό αύξησης 2-3%), ενώ στις περιοχές Χαϊδαρίου και Νίκαιας οι αυξήσεις ήταν σημαντικές με τα ποσοστά να διαμορφώνονται σε 3,8% και 5,3% αντίστοιχα. Τέλος, στην περιοχή του Πειραιά και τις όμορες περιοχές, οι τιμές παρέμειναν κατά μέσο όρο αμετάβλητες, με εξαίρεση το Πασαλιμάνι όπου καταγράφηκε αύξηση 4,1%. Στις περισσότερες περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης οι τιμές παρουσίασαν αύξηση περίπου 1%, με μεγάλες διακυμάνσεις όμως από περιοχή σε περιοχή. Στις περιοχές του Δήμου Θεσσαλονίκης οι τιμές αυξήθηκαν κατά μέσο όρο 1%, με εξαίρεση όμως τις περιοχές του Ιστορικού κέντρου, Νέας Παραλίας, Τούμπας, Χαριλάου και Φαλήρου όπου καταγράφηκαν αυξήσεις 7% ως 11%. Στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, οι τιμές παρέμειναν αμετάβλητες και πάλι όμως με μεγάλες διαφοροποιήσεις. Χαρακτηριστικά στην περιοχή του Βυζαντίου καταγράφηκε μείωση 8% ενώ στις περιοχές της Πυλαίας, της Θέρμης και του Πανοράματος καταγράφηκε αύξηση από 3% έως 8%.Τέλος, στην Δυτική Θεσσαλονίκη καταγράφηκε κατά μέσο όρο αύξηση 3%. Η ίδια αύξηση 3% καλύπτει σχεδόν όλες τις περιοχές, εκτός αυτής του Ωραιοκάστρου όπου τα ενοίκια παρέμειναν αμετάβλητα και της Νεάπολης και του Εύοσμου όπου καταγράφηκε αύξηση 6%. iefimerida loading…

