Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Μια αντιπροσωπεία αποτελούμενη από γερμανούς βουλευτές έφθασε στην Τουρκία για να επισκεφθεί τους στρατιώτες των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων που σταθμεύουν στο Ικόνιο, με φόντο εντάσεις ανάμεσα στις δύο χώρες και ενώ μια προηγούμενη επίσκεψη των βουλευτών είχε ματαιωθεί από την Άγκυρα.



Η αντιπροσωπεία αποτελείται από επτά γερμανούς κοινοβουλευτικούς διαφόρων κομμάτων με επικεφαλής την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΝΑΤΟ Ρόζε Γκοτεμέλερ, σύμφωνα με την Μπούντεσταγκ. Το αεροπλάνο τους προσγειώθηκε λίγο πριν από το μεσημέρι, σύμφωνα με φωτογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου. Η Άγκυρα είχε ζητήσει στις 14 Ιουλίου την «αναβολή» μιας επίσκεψης κοινοβουλευτικών στους περίπου 30 γερμανούς στρατιώτες που σταθμεύουν στη βάση του Ικονίου, καθώς επιδεινώνονταν οι σχέσεις της με το Βερολίνο. Αυτή τη φορά η επίσκεψη οργανώθηκε από το ΝΑΤΟ, αντί για τη Γερμανία, μια λύση που έγινε αποδεκτή από την Τουρκία.



Οι γερμανοί βουλευτές έχουν τη νομική υποχρέωση να επισκέπτονται αυτούς τους στρατιώτες, καθώς ο γερμανικός στρατός βρίσκεται υπό τον στενό έλεγχο της κάτω βουλής του γερμανικού κοινοβουλίου. «Χαιρετίζουμε ρητά το γεγονός ότι κατέστη εφικτή η επίσκεψη» δήλωσε στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών Μάρτιν Σέφερ. ΑΠΕ loading…

