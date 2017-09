Σεπτέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η θρυλική Μπέμπα Μπλάνς, άφησε την τελευταία της πνοή στην κλινική της Αγίας Ελένης στους Αμπελοκήπους μετά από πολύχρονη μάχη με τον καρκίνο. Η ίδια δεν έκρυψε ποτέ το πρόβλημά της, μάλιστα σε μια από τις τελευταίες συνεντεύξεις της δήλωνε πως είχε σκεφτεί μέχρι και να δώσει τέλος στη ζωή της. Μόνη, απογοητευμένη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και λίγους φίλους. Ανάμεσά τους η Ξανθή Περράκη και η Γιώτα Γιάννα που ήταν και οι μόνες, εκτός από την κόρη της την Μαργαρίτα, που την επισκεπτόντουσαν στο θεραπευτήριο που νοσηλευόταν εδώ και πολλούς μήνες δίνοντας μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η Γιώτα Γιάννα μάλιστα ήταν και το τελευταίο φιλικό της πρόσωπο που την επισκέφθηκε προχθές το βράδυ και της έπαιξε στη φυσαρμόνικα την μεγάλη της επιτυχία «Το καράβι», το θρυλικό κομμάτι του Γιώργου Ζαμπέτα. Η πλήρως εξασθενημένη άλλοτε μεγάλη δόξα του τραγουδιού δεν σταμάτησε να κλαίει, ενώ όταν ολοκληρώθηκε η μουσική σήκωσε όσο μπορούσε τα χέρια της για να χειροκροτήσει. Η Μπέμπα Μπλανς γεννήθηκε στην Αθήνα. Πρωτοεμφανίστηκε στο τραγούδι το 1964, ερμηνεύοντας το τραγούδι του Ζαμπέτα «Καλώς όρισες βρε Γιώργη». Δυο χρόνια αργότερα (το 1966), ερμήνευσε τα τραγούδια «Μιας πεντάρας νιάτα» και «Το καράβι» του ίδιου δημιουργού και αυτά τα τραγούδια την καθιέρωσαν ως τραγουδίστρια.

iefimerida

