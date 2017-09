Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κοινή συνέντευξη τύπου παραχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (7-9) ο Διοικητής του Νοσοκομείου Γρεβενών Παντελεήμων Αλεξιάδης και ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος σχετικά με δράσεις που αφορούν στο Νοσοκομείο. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου, χαρακτήρισε το Νοσοκομείο Γρεβενών το καλύτερο Νοσοκομείο της Δυτικής Μακεδονίας από άποψη στελεχιακής κάλυψης αλλά και κτιριακών υποδομών, ενώ αναφέρθηκε στην δημιουργία τμήματος για ανθρώπους που πάσχουν από τη νόσο Αλτσχάιμερ…

Ο Αντιπεριφερειάρχης, δήλωσε την σταθερή και ουσιαστική στήριξη που παρέχει η Περιφέρεια σε όλα τα Νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, αλλά και σε έργα που είχαν σαν αποτέλεσμα την ενεργειακή αναβάθμιση του Νοσοκομείου Γρεβενών… Δείτε:





