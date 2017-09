Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Δέκα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, αριθμός υπερδιπλάσιος σε σχέση με αυτόν που συμμετείχαν στο προηγούμενο πρόγραμμα κατέθεσαν φακέλους για συμμετοχή στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον, όπως ανακοίνωσε σήμερα το ΕΤΕΑΝ. Μέσω του προγράμματος, το οποίο αναμένεται να προκηρυχθεί τον Οκτώβριο, θα παρέχονται ενισχύσεις και άτοκα δάνεια για επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κατοικίες.



«Η μεγάλη αυτή ανταπόκριση των Τραπεζών έλαβε χώρα, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεση τους κι εν μέσω μάλιστα της «δύσκολης» περιόδου του Αυγούστου, αποδεικνύοντας την ευαισθησία τους και τη θέλησή τους να συμβάλλουν τόσο ως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, όσο και ως συνεπενδυτές, στην επιτυχία του προγράμματος», τονίζει το ΕΤΕΑΝ. Σημειώνει ακόμη ότι φάκελοι κατατέθηκαν από όλες τις εμπορικές Τράπεζες, οι οποίες είχαν συμβάλλει και στην επιτυχία του προηγούμενου προγράμματος, ενώ για πρώτη φορά ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και από τις συνεταιριστικές Τράπεζες, ανταποκρινόμενες θετικά στο «κάλεσμα» του ΕΤΕΑΝ, διακηρυγμένος στόχος του οποίου ήταν η συμμετοχή και των τελευταίων στο νέο πρόγραμμα.



Οι τράπεζες που κατέθεσαν φακέλους είναι αναλυτικά οι: ALPHA BANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και οι Συνεταιριστικές τράπεζες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Παγκρήτια, Χανίων. Το επόμενο στάδιο είναι η αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια επιτροπή του ΕΤΕΑΝ και η έγκριση τους από την Επενδυτική Επιτροπή του Ταμείου. iefimerida loading…

