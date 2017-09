Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Νέο πλήγμα στα κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας παραποιημένων προϊόντων κατάφερε το ΣΔΟΕ εντοπίζοντας και κατάσχοντας 94.600 πλαστά σήματα γνωστών εταιρειών από επιχείρηση στην Αττική. Ειδικότερα, υπάλληλοι του ΣΔΟΕ Π.Δ. Αττικής & Αιγαίου, σε έλεγχο που διενήργησαν την χθες Τρίτη σε επιχείρηση στην Αττική εντόπισαν και κατάσχεσαν, σε χώρο του κτιρίου η είσοδος του οποίου ήταν επιμελώς κρυμμένη πίσω από μία μεγάλη βιβλιοθήκη και στην ειδικά διαμορφωμένη βάση ενός καναπέ, 94.600 πλαστά σήματα γνωστών εταιρειών.



Επίσης, στους χώρους του κτιρίου εντοπίστηκε εξοπλισμός τοποθέτησης – επικόλλησης πλαστών σημάτων επώνυμων εταιριών, καθώς και μήτρες σημάτων και κατασχέθηκαν μία πρέσα τοποθέτησης σημάτων, 8 μεταλλικές μήτρες και λοιπός εξοπλισμός και υλικά επεξεργασίας και τοποθέτησης σημάτων. Επιπλέον, στους χώρους της επιχείρησης, κατασχέθηκαν εμπορεύματα (τσάντες και πορτοφόλια) – περισσότερα από 31.500 τεμάχια – με παραποιημένα σήματα γνωστών εταιριών (απομιμήσεις), τα οποία οδηγήθηκαν για καταστροφή. Περαιτέρω, κατασχέθηκαν και τέθηκαν σε μεσεγγύηση – περισσότερα από 57.000 τεμάχια εμπορευμάτων. Τέλος, δεσμεύτηκαν ένα όχημα και ένα πολυτελές τζιπ με ξένες πινακίδες κυκλοφορίας, έως ότου προσκομιστούν τα δικαιολογητικά νόμιμης κατοχής εντός της χώρας .



Για την υπόθεση συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αθηνών, με τη διαδικασία του αυτοφώρου, ένα άτομο κινεζικής υπηκοότητας και αναζητούνται ακόμα δύο επίσης κινεζικής καταγωγής. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση του ΥΠΟΙΚ ζητήθηκε και η συνδρομή της Γ. Δ/νσης Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. της ΑΑΔΕ., η οποία παρασχέθηκε με τον ειδικά εκπαιδευμένο στον εντοπισμό ρευστών διαθεσίμων σκύλο του Τελωνείου Αερολιμένα Ελ. Βενιζέλος, χωρίς όμως να εντοπιστούν χρήματα στους χώρους της επιχείρησης αλλά και στην οικία του συλληφθέντος, όπου διενεργήθηκε έρευνα παρουσία Εισαγγελέα. iefimerida loading…

