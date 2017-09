Σεπτέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Δε συμβαίνουν αλλαγές στο σώμα της γυναίκας μόνο την περίοδο της εγκυμοσύνης, αλλά και μετά τον τοκετό. Ποιες όμως είναι οι πιο συνηθισμένες, έτσι ώστε να είσαστε προετοιμασμένες για τι περίπου έχετε να περιμένετε; Λοχεία: Η λοχεία είναι μια περίοδος, κατά τη διάρκεια της οποίας τα γεννητικά όργανα επιστρέφουν στην πρότερη κατάστασή τους. Σε αυτή την περίοδο, βγαίνει αίμα από την ευαίσθητη περιοχή, σταδιακά αλλάζει χρώμα και στο τέλος βγαίνουν απλά κάποια υγρά. Όλα αυτά ονομάζονται λόχεια.



Περίοδος: Η έμμηνος ρύση κάνει την εμφάνισή της μετά το τέλος της λοχείας. Πότε ακριβώς αυτό θα συμβεί έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με το θηλασμό. Για την ακρίβεια, όσες γυναίκες δε θηλάζουν το μωρό τους, συνήθως εμφανίζουν περίοδο αμέσως μετά τη λοχεία, ενώ όσες θηλάζουν, αρκετά πιο μετά. Στήθος: Μετά τον τοκετό, θα παρατηρήσετε ότι το στήθος σας είναι πιο σκληρό από πριν, με δεδομένο ότι ετοιμάζεται για το θηλασμό και συγκεντρώνεται περισσότερο αίμα στην περιοχή. Μαλλιά: Γύρω στους τρεις μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού σας, παρατηρείται έντονη τριχόπτωση. Πρόκειται για κάτι απόλυτα φυσιολογικό και θα σταματήσει το πολύ ένα χρόνο μετά τον τοκετό. Κοιλιά: Ναι μεν το πολύ φούσκωμα εκ των πραγμάτων έχει φύγει, όμως η κοιλιά σας δε γίνεται άμεσα επίπεδη. Θα χρειαστούν αρκετοί μήνες μετά τον τοκετό μέχρι αυτό να συμβεί.



Δεν είναι απόλυτο ότι όλες οι γυναίκες βιώνουν τις ίδιες αλλαγές στο σώμα τους μετά τον ερχομό του παιδιού τους στον κόσμο. Οι παραπάνω είναι αρκετά συνηθισμένες, όμως υπάρχουν πολλές ακόμα που διαφοροποιούνται από γυναίκα σε γυναίκα. newsbeast loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Σεπτέμβριος 7th, 2017 at 23:05 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.